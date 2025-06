تشلسي يعرض مليون دولار لضم لاعب عمره 13 عاما

دخل الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي وتشلسي في صراع قوي من أجل الفوز بخدمات طفل موهوب يلعب في صفوف بلاكبيرن روفرز.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن الفريقين الكبيرين يسعيان للتعاقد مع الموهبة كامدن شابر البالغ من العمر (13 عاما) فقط.

وأوضحت أن مانشستر سيتي كان قريبا للغاية من حسم الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن يدخل تشلسي على الخط ويقدّم مبلغا مذهلا وصل إلى 700 ألف جنيه إسترليني (952 ألف دولار) من أجل خطف اللاعب قبل السيتزنز.

وأشارت إلى أن مانشستر سيتي يضم في صفوفه شقيقه الأصغر أستين الذي يلعب في مركز حراسة المرمى، وهو الأمر الذي يصب في صالح الفريق السماوي، لكن المبلغ المعروض من تشلسي قد يغيّر خطط كامدن الذي وصل إلى البلاد قبل عام واحد قادما من جنوب أفريقيا.

TOP TOP TALENT!!!

Reports in England confirm that Premier League champions Manchester City have officially made a bid for 13-year-old South African wonderkid Camden Schaper who is currently with Blackburn Rovers U15.

Schaper only left South Africa less than 18 months ago and he… pic.twitter.com/MVultTSPrU

— Prince Sobayeni Sports🇿🇦 (@PrinceSobayeni1) April 15, 2025