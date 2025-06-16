بلينغهام يترك بصمته بعد أيام من انتقاله إلى بوروسيا دورتموند

قال سيباستيان كيل، المدير الرياضي بنادي بوروسيا دورتموند الألماني، إن اللاعب الإنجليزي الشاب جوب بلينغهام المنضم حديثا إلى النادي ترك بصمته في تدريبات الفريق بعد انضمامه من ساندرلاند الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن لاعب الوسط البالغ من العمر 19 عاما انضم إلى الفريق مقابل 31 مليون جنيه إسترليني (42.12 مليون دولار) وهو موجود مع الفريق في نيوجيرسي استعدادا لمواجهة فلومينينزي البرازيلي في مستهل مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأميركية.

ومن المرجح أن يشارك اللاعب للمرة الأولى مع الفريق وذلك بعد تألقه في تدريبات الفريق مؤخرا.

وقال كيل في إشارة إلى مشاركة اللاعب في مباراة ملحق التأهل للدوري الإنجليزي مع ساندرلاند: "من الواضح أنه في قمة مستواه بعدما لعب لوقت أطول من غيره من اللاعبين".

وأضاف "إنه لاعب رائع، وبالطبع لديه العقلية الصحيحة والانضباط والاحترافية. لقد وضع بصمته في التدريبات في الأيام الأولى له هناك".

وتابع كيل "لذلك نحن سعداء بأن كل شيء سار على ما يرام قبل كأس العالم للأندية، لأنه إضافة كبيرة للفريق".