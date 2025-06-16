رياضة|كأس العالم للأندية|الولايات المتحدة الأميركية

موعد مباراة الوداد المغربي ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

كومبو - ريان شرقي - نور الدين أمرابط
ريان شرقي نجم مانشستر سيتي (يمين) ونور الدين أمرابط نجم الوداد البيضاوي (غيتي)
16/6/2025

نستعرض موعد مباراة الوداد البيضاوي المغربي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في افتتاح مباريات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد

تقام مباراة الوداد ومانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 يونيو/حزيران 2025، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، في فيلادلفيا الأميركية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، (12:00) بتوقيت فيلادلفيا.

ما قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الوداد وسيتي بكأس العالم للأندية:

  • منصة "ديزن" (DAZN)
  • قنوات "إم بي سي مصر"
  • "إم بي سي أكشن"

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

فرق المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية 2025:

  • الوداد البيضاوي المغربي
  • مانشستر سيتي الإنجليزي
  • يوفنتوس الإيطالي
  • العين الإماراتي
غوارديولا (يمين) يقود تدريب مانشستر سيتي في أميركا (رويترز)

صفقات الوداد ومانشستر سيتي

يسعى مانشستر سيتي لتعويض موسمه المحلي المخيب بتحقيق إنجاز بكأس العالم للأندية، خاصة بعد تعاقده مع الفرنسي ريان شرقي والجزائري ريان آيت نوري والهولندي تيجاني ريندرز.

فيما أبرم الوداد (الذي يشارك للمرة الثالثة في كأس العالم للأندية) عدة صفقات أبرزها النجم المغربي المخضرم نور الدين أمرابط، والسوري عمر السومة.

المصدر: الجزيرة

إعلان