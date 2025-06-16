موعد مباراة الوداد المغربي ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الوداد البيضاوي المغربي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في افتتاح مباريات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد الوداد

تقام مباراة الوداد ومانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 يونيو/حزيران 2025، على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، في فيلادلفيا الأميركية.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، (12:00) بتوقيت فيلادلفيا.

ما قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الوداد وسيتي بكأس العالم للأندية:

منصة "ديزن" (DAZN)

قنوات "إم بي سي مصر"

"إم بي سي أكشن"

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

فرق المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية 2025:

الوداد البيضاوي المغربي

مانشستر سيتي الإنجليزي

يوفنتوس الإيطالي

العين الإماراتي

صفقات الوداد ومانشستر سيتي

يسعى مانشستر سيتي لتعويض موسمه المحلي المخيب بتحقيق إنجاز بكأس العالم للأندية، خاصة بعد تعاقده مع الفرنسي ريان شرقي والجزائري ريان آيت نوري والهولندي تيجاني ريندرز.

فيما أبرم الوداد (الذي يشارك للمرة الثالثة في كأس العالم للأندية) عدة صفقات أبرزها النجم المغربي المخضرم نور الدين أمرابط، والسوري عمر السومة.