الهولندي سيدورف: قلبي يبكي على الأبرياء في فلسطين وإيران

عبّر نجم الكرة الهولندية المعتزل كلارنس سيدورف عن غضبه الشديد بسبب الجرائم الإسرائيلية بحق الشعبين الفلسطيني والإيراني.

وأبدى سيدورف (49 عاما)، خلال مشاركته منشورا عبر خاصية الصور بحسابه الرسمي على "إنستغرام"، استغرابه من صمت قادة العالم وعدم تحركهم لإنقاذ الأبرياء خاصة الأطفال.

وكتب سيدورف مستنكرا "إلى أين نحن ذاهبون بهذا العالم؟ أين القادة الذين يضعون حماية الإنسانية فوق كل اعتبار".

“Where are the leaders that protect humanity before anything else! My heart cries for all the innocent people suffering in Palestine, Iran, DRC Congo and other populations!” Legendary Dutch midfielder Clarence Seedorf via Instagram. pic.twitter.com/pDrrDnn7Cy — Leyla Hamed (@leylahamed) June 16, 2025

وأضاف "قلبي يبكي من أجل جميع الأبرياء الذين يعانون في فلسطين، إيران، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وغيرهم من الشعوب!".

وتابع النجم الهولندي "لماذا لا نتعلم من الماضي؟ أين أصحاب القرار الذين يرون في أطفال الآخرين أطفالهم؟! نحن بحاجة إلى السلام".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يتعرض الفلسطينيون لحرب إبادة غير مسبوقة على يد الجيش الإسرائيلي.

كما بدأت إسرائيل فجر الجمعة الماضية هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

يُذكر أن سيدورف أعلن إسلامه يوم 4 مارس/آذار 2022، وهو متزوج بسيدة أعمال إيرانية الأصل تحمل الجنسية الكندية واسمها صوفيا مكرماتي. ورغم هذه الخطوة، أكد أنه لن يقوم بتغيير اسمه مفضّلا الإبقاء على الاسم الذي أطلقه عليه والده.

وعلى الصعيد الكروي، يُعد سيدورف واحدا من أبرز نجوم كرة القدم في أواخر تسعينيات القرن الماضي، والعقد الأول من الألفية الجديدة.

وخلال مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات ارتدى سيدورف قمصان كبار الأندية الأوروبية أبرزها أياكس أمستردام وميلان وإنتر وريال مدريد، كما خاض تجربة احترافية في أميركا اللاتينية مع بوتافوغو ريفاس البرازيلي.

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وحقق سيدورف إنجازا غير مسبوق في كرة القدم الأوروبية ما زال ينفرد فيه، باعتباره اللاعب الوحيد الفائز بدوري أبطال أوروبا مع 3 أندية مختلفة هي أياكس أمستردام 1994-1995، وريال مدريد 1997-1998، ومرتين مع ميلان 2002-2003 و2006-2007.

أما دوليا فقد دافع سيدورف عن قميص منتخب هولندا في 87 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وفق بيانات موقع ترانسفير ماركت الشهير.

الألقاب التي حققها سيدورف في مسيرته الكروية: