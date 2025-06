الهولندي سيدورف: قلبي يبكي على الأبرياء في فلسطين وإيران

عبّر نجم الكرة الهولندية المعتزل كلارنس سيدورف عن غضبه الشديد بسبب الجرائم الإسرائيلية بحق الشعبين الفلسطيني والإيراني.

وأبدى سيدورف (49 عاما)، خلال مشاركته منشورا عبر خاصية الصور بحسابه الرسمي على "إنستغرام"، استغرابه من صمت قادة العالم وعدم تحركهم لإنقاذ الأبرياء خاصة الأطفال.

وكتب سيدورف مستنكرا "إلى أين نحن ذاهبون بهذا العالم؟ أين القادة الذين يضعون حماية الإنسانية فوق كل اعتبار".

“Where are the leaders that protect humanity before anything else! My heart cries for all the innocent people suffering in Palestine, Iran, DRC Congo and other populations!”

