موعد مباراة ريال مدريد ضد الهلال في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الهلال السعودي ضد ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، وقنوات البث الحي والمباشر الناقلة للمباراة.

متى موعد مباراة ريال مدريد ضد الهلال؟

تقام مباراة الهلال ضد ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، الموافق 18 يونيو/حزيران الجاري على ملعب (هارد روك) بمدينة ميامي الأميركية.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الثالثة مساء (15:00) بتوقيت ميامي.

ويدير مباراة الهلال وريال مدريد، الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيو (43 عاما).

ما هي قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الهلال ضد ريال مدريد بكأس العالم للأندية:

منصة "ديزن" (DAZN)

قنوات "إم بي سي مصر"

"إم بي سي أكشن"

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

ما هي مجموعة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية:

المجموعة الثامنة وتضم أيضا:

باتشوكا المكسيكي

ريد بول سالزبورغ النمساوي

ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بمونديال الأندية

يحمل ريال مدريد الرقم القياسي للفوز بكأس العالم للأندية بنظامه القديم برصيد 5 مرات (كانت تقام سنويا بمشاركة 8 فرق فقط)، وكان المركز الثاني عام 2022 أفضل إنجاز للهلال خلال مشاركاته الـ4 في البطولة.

وتنطلق مباريات المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية 2025 (الأربعاء) بمواجهة ريال مدريد ضد الهلال، تليها مباراة سالزبورغ ضد باتشوكا على ملعب تي كيو إل في سينسيناتي (السادسة مساء 18:00 بالتوقيت المحلي لأميركا).

ما أوجه التشابه بين الهلال وريال مدريد؟

يتشابه الفريقان في الإخفاق المحلي والقاري الموسم المنقضي، الذي خسر فيه الهلال لقب الدوري السعودي (فاز به الاتحاد)، وخرج من دوري أبطال آسيا الذي توج به مواطنه الأهلي.

فيما خسر ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه برشلونة، وخرج أيضا من دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي.

كما يتشابها في تغيير المدربين أيضا عقب نهاية الموسم الصفري، حيث تعاقد الهلال مع سيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان الإيطالي الذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الذي توج باللقب الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

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وتعاقد ريال مدريد مع نجمه السابق تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن الألماني.