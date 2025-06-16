الشهري يقود السعودية لفوزها الأول في الكأس الذهبية

سجل صالح الشهري هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ليقود السعودية للفوز 1-صفر على هايتي، لتحقق انتصارها الأول في مشاركتها الأولى ببطولة الكأس الذهبية لكرة القدم في الولايات المتحدة أمس الأحد.

وأحرز الشهري، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة باختيار اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

وقال الشهري لقناة الإخبارية التلفزيونية السعودية بعد المباراة "الحمد لله حصدنا الـ3 نقاط رغم أن المباراة الافتتاحية دائما ما تكون صعبة في أي بطولة. إن شاء الله نواصل بنفس الأداء وستكون هذه المباراة مفتاح التأهل للدور التالي.

وأضاف "كل مباراة صعبة ونتعامل مع البطولة خطوة بخطوة. سنواجه في المباراة المقبلة المنتخب الأميركي القوي صاحب الأرض لكن إن شاء الله سنكون مستعدين".

وتشارك السعودية، التي تأهلت للملحق الآسيوي بتصفيات كأس العالم، ببطاقة دعوة في الكأس الذهبية بالولايات المتحدة، ويلعب فريق المدرب الفرنسي إيرفي رينار في المجموعة الرابعة إلى جانب المنتخب الأميركي وهايتي وترينداد وتوباجو.

وتتصدر الولايات المتحدة المجموعة بـ3 نقاط متفوقة بفارق الأهداف على السعودية بعد فوزها الساحق 5-صفر على ترينيداد وتوباجو التي تتذيل ترتيب المجموعة في حين تحتل هايتي المركز الثالث.

وسيلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الأميركي بالجولة الثانية من المجموعة في تكساس يوم الخميس المقبل

وتستمر بطولة الكأس الذهبية حتى السادس من يوليو/تموز المقبل.