أغلى 10 لاعبين يغيبون عن كأس العالم للأندية

يتصدر الإسباني لامين جمال النجم الشاب لبرشلونة قائمة تضم اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في العالم ممن يغيبون عن منافسات كأس العالم للأندية.

وانطلقت منافسات النسخة الموسّعة الأولى من مونديال الأندية فجر اليوم في الولايات المتحدة والتي تستمر حتى 13 يوليو/تموز القادم، بمشاركة 32 فريقا من بينهم 5 أندية عربية.

وبحسب قائمة أعدها موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية فإن القيمة السوقية الحالية للامين جمال وصلت إلى 200 مليون يورو.

ويتقدم جمال على الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال، وعلى زميله في برشلونة بيدري الذي حل ثالثا بالتساوي مع فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن القريب للغاية من الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي.

وسيطرت أسماء برشلونة على القائمة التي تضم 10 لاعبين، بوجود 4 من الفريق الكتالوني إلى جانب 3 من لاعبي أرسنال وصيف بطل الدوري الإنجليزي.

وتجاوزت القيمة السوقية لهذه الغيابات البارزة حاجز الـ1 مليار يورو.

وتاليا اللاعبون الأغلى في العالم ويغيبون عن كأس العالم للأندية:

الإسباني لامين جمال لاعب برشلونة (17 عاما): قيمته السوقية 200 مليون يورو. الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال (23 عاما): قيمته السوقية 150 مليون يورو. الإسباني بيدري لاعب برشلونة (22 عاما): قيمته السوقية 140 مليون يورو. الألماني فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن (23 عاما): قيمته السوقية 140 مليون يورو. السويدي ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل يونايتد (25 عاما): قيمته السوقية 120 مليون يورو. الإنجليزي ديكلان رايس لاعب أرسنال (26 عاما): قيمته السوقية 120 مليون يورو. الأرجنتيني ألكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول (26 عاما): قيمته السوقية 100 مليون يورو. البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة (28 عاما): قيمته السوقية 90 مليون يورو. النرويجي مارتن أوديغارد لاعب أرسنال (26 عاما): قيمته السوقية 85 مليون يورو. الإسباني باو كوبارسي لاعب برشلونة (18 عاما): قيمته السوقية 80 مليون يورو.