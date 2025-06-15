ميسي ينقذ افتتاح كأس العالم للأندية فماذا عن باقي المباريات؟

رغم أنه لم يسجل أو يصنع هدفا، فإن ليونيل ميسي أثبت مرة أخرى قيمته مع إنتر ميامي وأظهر بعض التألق، ليحقق فريقه بداية جيدة في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 بتعادل سلبي مع الأهلي المصري فجر اليوم الأحد.

وقيمة ميسي لم تكن فقط على المستوى الكروي بل تأثيره الهائل على الحضور الجماهيري التي كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) متخوفا منه وخاصة في المباراة الافتتاحية لبطولته الموسعة ولكن ميسي أنقذ الفيفا والبطولة.

ما أهمية ميسي؟

يجذب ميسي أعدادا هائلة من الجماهير إلى الملاعب، وسيكون الحضور الجماهيري مقياسا رئيسيا لنجاح أو فشل كأس العالم للأندية الموسعة.

وتقاطر نحو 61 ألف مشجع على مدرجات ملعب "هارد روك" اليوم والذي يتسع لـ65 ألفا و326 متفرجا، مما أضفى أجواء احتفالية في بداية مرضية للبطولة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية كشفت أن "الفيفا كان قلقا في الأسابيع الأخيرة من أن المباراة الافتتاحية للبطولة لن تشهد حضور أكثر من 20 ألف متفرج"، لكن الاتحاد الدولي أصر على أن هذا غير صحيح، قائلا إن "الرقم أعلى بكثير"، لكن دون تحديد للعدد.

وتابعت الصحيفة أن انخفاض أسعار التذاكر يشير إلى معاناة الفيفا لاختراق السوق، موضحة أن سعر تذكرة مباراة إنتر ميامي والأهلي وصل إلى 55 دولارا فقط، وهو ما يمثل نصف السعر الذي كان محددا في مايو/أيار الماضي.

وأضافت "في المقابل بلغ سعر أرخص تذكرة 230 دولارا في يناير/كانون الثاني، و349 دولارا بعد إجراء القرعة في ديسمبر/كانون الأول، ويأمل الفيفا الآن أن تجذب هذه الأسعار المخفضة الجمهور خلال حملة دعائية مكثفة في الأسبوع الأخير قبل البطولة".

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وكانت شبكة "ريليفو" الإسبانية سلطت الضوء على أحد الأسباب التي قد تسهم في بعض العزوف عن الاهتمام الجماهيري بكأس العالم للأندية، ويتعلق بغياب 3 من أبطال الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى عن البطولة.

ولن تشارك في البطولة أندية عملاقة بحجم برشلونة وليفربول ونابولي وهم أبطال بطولات الدوري في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا على التوالي، في الموسم المنصرم.

قطع الطريق أمام ميسي

وقال خافيير ماسكيرانو مدرب إنتر ميامي "كنا متوترين وقلقين للغاية في الشوط الأول، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى السياق. كنا أكثر صبرا في الشوط الثاني، ولعبنا في جميع أنحاء الملعب وصنعنا الفرص وكان بإمكاننا التسجيل والفوز بالمباراة".

وأضاف "لكنها مباراة من 90 دقيقة، ودعونا لا ننسى أننا عانينا في الشوط الأول".

وتابع "من الواضح أنه عندما نجد ليو (ميسي) في المراكز الصحيحة ونمنحه تمريرات جيدة، يكون لدينا المزيد من الخيارات والفرص. في الشوط الأول، ظللنا نحاول العثور عليه من أول تمريرة لكن الأهلي كان مستعدا لنا".

وأكمل "عندما كنا أكثر صبرا عثرنا على ليو. ونحن نعلم جميعا ما يمكن أن يفعله عندما يجد المساحة".

وعلى الجانب الآخر قال خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي "كانت مباراة قوية للغاية، كانت هناك عصبية وأخطاء من الجانبين، سيطرنا على المباراة بشكل أفضل في الشوط الأول وصنعنا فرصا لكن من المؤسف أننا لم نترجم أحدها إلى أهداف".

وأضاف "تحسن ميامي في الشوط الثاني، وبعد 60 أو 70 دقيقة كان من الممكن أن تسير المباراة في أي اتجاه. علينا محاولة أن نكون أفضل قليلا في المباراة القادمة".

وتابع "حرصنا في البداية على قطع الطريق أمام ميسي في الضربات الثابتة والتمريرات الثانية بعدها".