رياضة|كأس العالم للأندية|الولايات المتحدة الأميركية

ضربة قاسية للأهلي المصري في كأس العالم للأندية

Soccer Football - Club World Cup - Group A - Al Ahly v Inter Miami CF - Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 14, 2025 Al Ahly's Emam Ashour walks off the pitch after sustaining an injury REUTERS/Marco Bello
غادر عاشور مباراة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية باكيا بعد إصابته في الكتف (رويترز)
15/6/2025-|آخر تحديث: 12:01 (توقيت مكة)

أكد الأهلي المصري اليوم الأحد أن لاعب خط الوسط إمام عاشور تعرض لإصابة بكسر في عظمة الترقوة، وسيغيب عما تبقى من مباريات الفريق في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025.

وغادر عاشور مباراة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية الموسعة -التي انتهت بالتعادل السلبي- باكيا بعد إصابته في الكتف.

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وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي في تصريحات نقلها حساب النادي على منصة "إكس" إن "الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور في أحد المستشفيات في ميامي أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وسيغيب عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية".

وسقط عاشور -الذي سبق أن تعرض لإصابة خطيرة في الكتف أثناء اللعب مع منتخب مصر في عام 2024- مبكرا وخرج من الملعب لتلقي العلاج، قبل أن يعود سريعا ويهدر انفرادا بعد تمريرة من زميله محمود حسن (تريزيجيه).

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لكن هداف الدوري المصري (27 عاما) لم يستطع مواصلة اللعب، وطلب التغيير ليغادر الملعب في الدقيقة الـ14 ويحل محله أحمد سيد (زيزو).

المصدر: وكالات

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