ضربة قاسية للأهلي المصري في كأس العالم للأندية

أكد الأهلي المصري اليوم الأحد أن لاعب خط الوسط إمام عاشور تعرض لإصابة بكسر في عظمة الترقوة، وسيغيب عما تبقى من مباريات الفريق في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025.

وغادر عاشور مباراة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية الموسعة -التي انتهت بالتعادل السلبي- باكيا بعد إصابته في الكتف.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي في تصريحات نقلها حساب النادي على منصة "إكس" إن "الفحوصات الطبية التي خضع لها إمام عاشور في أحد المستشفيات في ميامي أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، وسيغيب عن باقي مباريات الفريق في كأس العالم للأندية".

أحمد جاب الله🗣️ الأشعة أثبتت إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة🦅 pic.twitter.com/aWeKQ5Ck9u — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 15, 2025

وسقط عاشور -الذي سبق أن تعرض لإصابة خطيرة في الكتف أثناء اللعب مع منتخب مصر في عام 2024- مبكرا وخرج من الملعب لتلقي العلاج، قبل أن يعود سريعا ويهدر انفرادا بعد تمريرة من زميله محمود حسن (تريزيجيه).

بكاء واصرار على الاستمرار ثم سقوط .. ما لم تشاهده في إصابة إمام عاشور pic.twitter.com/9nhyo4ib5U — احصائيات وارقام رياضية (@statselkora) June 15, 2025

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لكن هداف الدوري المصري (27 عاما) لم يستطع مواصلة اللعب، وطلب التغيير ليغادر الملعب في الدقيقة الـ14 ويحل محله أحمد سيد (زيزو).