رياضة|بطولات عالمية|الولايات المتحدة الأميركية

تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والفرق العربية بمراكز متأخرة

[Subscription Customers Only] Jun 14, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; General view of performers during the opening ceremony before a group stage match of the 2025 FIFA Club World Cup at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Marco Bello-Reuters via Imagn Images
بطولة كأس العالم للأندية تقام بمشاركة 32 فريقا للمرة الأولى (رويترز)
15/6/2025-|آخر تحديث: 17:47 (توقيت مكة)

بعد عقد من الزمان رأت البطولة الموسعة من كأس العالم للأندية النور أخيرا، بعدما كانت فكرة قاتل من أجلها كثيرا السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتصبح حقيقة على أرض الواقع.

ولم يشهد التاريخ الكروي بطولة بهذا الحجم والتنوع، إذ يشارك فيها 32 فريقا من مختلف قارات العالم يتنافسون على زعامة الكرة العالمية.

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وفي هذا الإطار، أعد موقع "ذا أثلتيك" البريطاني نظام تصنيف شامل للفرق المشاركة، لا يعتمد فقط على جودة أداء كل فريق داخل الملعب بل يشمل أيضا حضور هذه الأندية على الساحة العالمية وقوتها المالية.

وبنى الموقع تصنيفه وفق 5 معايير هي:

  • تصنيف شبكة أوبتا الذي يمنح كل فريق تقييما من 100 بالنظر إلى نتائجه.
  • إجمالي الإنفاق على الانتقالات خلال السنوات الخمس الماضية.
  • متوسط الحضور الجماهيري في مباريات الفريق على أرضه خلال الموسم الماضي.
  • إجمالي عدد المتابعين لحساباته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي (إكس، إنستغرام، فيسبوك، تيك توك).
  • عدد الألقاب القارية الكبرى التي فاز بها الفريق في تاريخه (مثل دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا).
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وأوضح أنه قسم المجموع الكلي للتصنيف على 5 وصولا إلى التقييم النهائي مؤكدة أنه كلما انخفض التقييم ارتفع ترتيب الفريق.

وأشار إلى أنه منح تصنيف أوبتا أهمية أكبر لارتباطه بالأداء الحالي، بينما قلل من أهمية البطولات القارية اعتقادا منه بصعوبة مقارنتها بشكل عادل بين اتحادات قارية مختلفة القوة.

وتاليا تصنيف الأندية المشاركة في كأس العالم وفق "ذا أثلتيك":

  1. بايرن ميونخ الألماني.
  2. ريال مدريد الإسباني.
  3. باريس سان جيرمان الفرنسي.
  4. مانشستر سيتي الإنجليزي.
  5. إنتر ميلان الإيطالي.
  6. تشلسي الإنجليزي.
  7. بوروسيا دورتموند الألماني.
  8. أتلتيكو مدريد الإسباني.
  9. يوفنتوس الإيطالي.
  10. بنفيكا البرتغالي.
  11. ريفر بليت الأرجنتيني.
  12. فلامينغو البرازيلي.
  13. بورتو البرتغالي.
  14. الهلال السعودي.
  15. بالميراس البرازيلي.
  16. بوكا جونيورز الأرجنتيني.
  17. الأهلي المصري.
  18. مونتيري المكسيكي.
  19. بوتافوغو البرازيلي.
  20. إنتر ميامي الأميركي.
  21. فلومينينسي البرازيلي.
  22. سالزبورغ النمساوي.
  23. لوس أنجلوس إف سي الأميركي.
  24. الوداد المغربي.
  25. باتشوكا المكسيكي.
  26. صن داونز الجنوب أفريقي.
  27. سياتل ساوندرز الأميركي.
  28. أوراوا ريد دياموندز الياباني.
  29. الترجي التونسي.
  30. العين الإماراتي.
  31. أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.
  32. أوكلاند سيتي النيوزلندي.
المصدر: مواقع إلكترونية

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