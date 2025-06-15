سبب غريب أفقد أوكلاند سيتي عددا من لاعبيه في كأس العالم للأندية

يواجه فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي أزمة كبيرة للغاية تتمثل في غياب عدد من لاعبيه عن منافسات كأس العالم للأندية لسبب غريب للغاية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أوكلاند سيتي الذي يضم في صفوفه لاعبين ملتزمين بوظائف خارج نطاق كرة القدم، رفضت الجهات التي يعملون فيها، منحهم إجازة خاصة للحضور مع الفريق في الولايات المتحدة.

ويضم بطل أوقيانوسيا لاعبين يعملون بدوام كامل أبرزهم قائد الفريق ماريو إيليتش الذي يبيع المشروبات الغازية، وكونور تيري الذي يعمل مشغّل رافعة شوكية، ورايان دي فريس الذي يشغل وظيفة مدير مستودع بالإضافة إلى آخرين يعملون في مجال العقارات.

وقال المدرب المؤقت لأوكولاند سيتي بول بوسا "إلى جانب التزاماتهم الكروية، لدى لاعبينا وظائف أخرى وهم ملتزمون بدوام كامل ورغم ذلك يُظهرون تفانيا استثنائيا في ممارسة كرة القدم خارج ساعات عملهم".

وأضاف "كنا نأمل أن يحصلوا على إجازتهم السنوية من وظائفهم، لكن بعضهم لم يتمكن من الحصول على إجازة كافية للمشاركة في كل من بطولتي كأس العالم للأندية ودوري أبطال أوقيانوسيا".

وكانت القرعة قاسية جدا مع أوكلاند سيتي حيث أوقعته في المجموعة الثالثة إلى جانب 3 فرق عملاقة هي بايرن ميونخ الألماني وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي، ومن المقرر أن يظهر للمرة الأولى في مونديال الأندية مساء اليوم ضد العملاق البافاري.

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وترى الصحيفة البريطانية أن فرص الفريق النيوزيلندي في التأهل إلى الدور ثمن النهائي ضئيلة للغاية، كما أن غياب عدد من لاعبيه عن البطولة زاد من تعقيد موقفه.

وعن ذلك قال بوسا "ربما تكون هذه أصعب مجموعة يمكن أن نقع فيها، سنواجه قوتين تقليديتين في أوروبا هما بايرن ميونخ وبنفيكا بالإضافة إلى بوكا جونيورز القادر بدوره على الوصول إلى النهائي".

وفيما يتعلق بإمكانية تحقيق معجزة في كأس العالم للأندية بدا بوسا الذي يقود أوكلاند سيتي مؤقتا في ظل غياب المدرب الأساسي ألبرت رييرا، واقعيا للغاية بقوله "من الجميل أن نحلم بإمكانية المنافسة بهذا المستوى مرة أخرى لكننا واقعيون بشأن حجم التحدي الذي نواجهه".

فريق هاو

وكان الإسباني جيرارد غاريغا لاعب أوكلاند سيتي قد أقر قبل أشهر أنه يلعب لفريق هاو وليس محترفا.

وقال في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "بالنسبة لنا فالمشاركة في بطولة بهذا الحجم هي حلم، ستكون تجربة رائعة لكننا لسنا لاعبين محترفين بل هواة، نحن لا نعيش من كرة القدم لأن علينا أن نعمل في الصباح، جميع اللاعبين يعملون في مهن أخرى".

🇪🇸 Gerard Garriga, mediocampista de Auckland City que enfrentará a Boca en el Mundial de Clubes, en @ESPNArgentina: “Somos quizás el equipo con menos nivel del torneo. Somos jugadores no profesionales y estamos en un liga amateur. Aquí tenemos que trabajar para poder pagarnos… pic.twitter.com/kRikhcQiD5 — dataref (@dataref_ar) December 6, 2024

وتابع اللاعب الإسباني "نود أن نكون لاعبين محترفين لكن الدوري في نيوزيلندا ليس كذلك، لذا لا يمكن للاعبي كرة القدم تلقي رواتب أكثر مما يحدده اتحاد اللعبة، هناك حد أقصى".

وبيّن غاريغا "أنا مثلا أعمل في أكاديمية أوكلاند التي تعنى بمواهب كرة القدم، وفي الوقت نفسه لديّ زملاء في الفريق يعملون كمعلمين وآخرون في مكاتب ومنهم مهندسون يصممون البيوت".

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جدول مباريات أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2025 ضمن المجموعة الثالثة: