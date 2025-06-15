بالتفاصيل.. مبالغ خرافية تجنيها الفرق المشاركة بكأس العالم للأندية

كشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن كل مباراة في كأس العالم للأندية تبلغ قيمتها 30 مليون دولار من مجموع إيرادات يصل إلى ملياري دولار.

وتابع "أعتقد أنه لا توجد بطولة أخرى للأندية في العالم تحقق 30 مليون دولار في المباراة الواحدة، لكن هذه الإيرادات لن تكون على حساب تجربة المشجعين في مونديال الأندية وذلك بفضل الصفقة التاريخية مع منصة الترفيه الرياضي الرائدة في العالم (دازن) التي ستبث جميع المباريات الـ63 مباشرة ومجانا في جميع أنحاء العالم".

هذه الأرقام غير المسبوقة التي تحدث عنها إنفانتينو تصبح صادمة للقارئ عندما يعلم التفاصيل المالية التي يحققها كل ناد مشارك في البطولة وبكم سيظفر بطلها ووصيفها.

الجوائز المالية للفرق: