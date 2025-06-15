ريال مدريد وسيتي أبرز المستفيدين من الانتقالات الاستثنائية إلى مونديال الأندية

رصد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أكثر الأندية التي استفادت من فترة الانتقالات الاستثنائية لفرق مونديال الأندية.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فرصة ذهبية للفرق المشاركة في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية الموسعة لكرة القدم عندما أعلن في مايو/آيار الماضي عن فتح فترة انتقالات استثنائية من 1 إلى 10 يونيو/حزيران الجاري، مما يسمح للصفقات الجديدة بالمشاركة في البطولة التي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، وتنظمها الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر الفيفا أن ريال مدريد ومانشستر سيتي من بين أكثر الأندية نشاطا خلال هذه النافذة، حيث تعاقد مع ثلاثة لاعبين في غضون ثلاثة أيام هذا الأسبوع، أولهم الجزائري ريان آيت نوري ظهير أيسر وولفرهامبتون، وتبعه ريان شرقي جناح أولمبيك ليون، وأكمل لاعب الوسط الهولندي تيجاني رايندرز الثلاثية بانضمامه من ميلان الإيطالي.

كما يبرز العملاق الإنجليزي الآخر تشيلسي، الذي عزز صفوفه بقوة، بالتعاقد مع ليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون بعد موسم أول مميز في الدوري الإنجليزي الممتاز، وثنائي الوسط الشاب داريـو إيسوجو ومامادو سار، القادمين من سبورتنغ لشبونة البرتغالي وستراسبورغ الفرنسي على التوالي.

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وغير تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني الجديد توليفة خط الدفاع بضم الثنائي دين هويسين من بورنموث، وترينت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول.

كما تعاقد الريال مع الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو (17 عامًا) لاعب وسط فريق ريفر بليت الأرجنتيني، عقدا يمتد من 14 أغسطس/آب 2025 إلى 30 يونيو/حزيران 2031.

بينما سار جوب بيلينغهام على خطى شقيقه الأكبر (جود) بتوقيعه مع بوروسيا دورتموند الألماني بعد موسم مميز مع سندرلاند الإنجليزي.

وتعاقد نادي إنتر ميلان الإيطالي مع لويس هنريكي جناح مارسيليا الفرنسي، ولاعب الوسط البوسني الشاب بيتر سوسيتش، بينما ضم بورتو البرتغالي جابري فيجا بعدما قضى موسمين في أهلي جدة السعودي.

أما نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، فقد رحب بمجموعة من اللاعبين الجدد خلال فترة الانتقالات، وكان من أبرزهم ستيفان لاينر العائد مجددا لصفوف الفريق.

وفي أمريكا الجنوبية، استغل نادي بوتافوجو البرازيلي هذه النافذة لإعادة تشكيل خط هجومه، حيث تعاقد مع آرثر كابرال وخواكين كوريا القادمين من بنفيكا وإنتر ميلان على التوالي، إلى جانب لاعب الوسط المهاجم ألفارو مونتورو البالغ من العمر 18 عاما، وعزز بوكا جونيورز خط دفاعه بالتعاقد مع ماركو بيليجرينو لاعب ميلان.

أما أبرز تحركات الفرق الآسيوية المشاركة في مونديال الأندية، فكانت من نصيب نادي العين الإماراتي، الذي تعاقد مع الحارس البرتغالي المخضرم روي باتريسيو، الذي خاض 108 مباريات دولية، بينما انضم اللاعب الدولي السعودي علي لاجامي إلى الهلال قادما من النصر، في حين يعتبر هيرو كوموري إضافة مهمة لفريق أوراوا ريد دايموندز الياباني بعد قدومه من سانت ترويدن البلجيكي.