بعد رفض دخوله سابقا.. منح لاعب أرجنتيني تأشيرة خاصة للمشاركة بمونديال الأندية

قال بوكا جونيورز الأرجنتيني -أمس الجمعة- إن مدافعه أيرتون كوستا سيشارك في كأس العالم للأندية لكرة القدم في الولايات المتحدة بعد تراجع مسؤولي الهجرة الأميركيين عن قرارهم السابق برفض طلبه بالحصول على تأشيرة دخول البلاد.

وقال متحدث باسم النادي لرويترز "حصل أيرتون كوستا على تأشيرة خاصة لمدة 26 يوما".

وخضع طلب كوستا للحصول على تأشيرة لشكوى جنائية في بلاده الأرجنتين تتعلق بسرقة مشددة عام 2018، والتي تجنب المحاكمة بشأنها من خلال قبول حكم مع إيقاف التنفيذ عام 2023.

وأصدر مسؤولون أميركيون في وقت سابق حكما بعدم السماح له بدخول البلاد لأنه لا يزال يقضي عقوبته.

وقال المكتب الصحفي في السفارة الأميركية بالأرجنتين لرويترز إنهم لا يستطيعون مناقشة طلبات التأشيرة الفردية.

ويفتتح بوكا جونيورز، الذي يشارك في المجموعة الثالثة، مشواره بالبطولة في ميامي يوم الاثنين المقبل بمواجهة بنفيكا البرتغالي.

وتضم المجموعة أيضا فريقي أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبايرن ميونخ الألماني.