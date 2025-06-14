أبرز النجوم الغائبين عن كأس العالم للأندية

بسبب المعايير التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيفتقد عشاق كرة القدم العديد من ألمع نجوم كرة القدم العالمية خلال كأس العالم للأندية التي تنطلق الأحد بالولايات المتحدة.

وسيغيب نجوم برشلونة وليفربول ونابولي، أبطال الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي على التوالي، عن كأس العالم للأندية التي تنطلق بمباراة الأهلي المصري ضد إنتر ميامي الأميركي صباح الأحد (الرابعة فجرا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).

وتأهلت فرق مونديال الأندية (32 فريقا) بناء على توزيع وضعه الفيفا على الاتحادات القارية بناء على معايير محددة كما يلي:

أفريقيا: تم اختيار 4 فرق من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 3 منها عبر مسار الأبطال (دوري أبطال أفريقيا) وواحد بناء على التصنيف الدولي.

آسيا: 4 فرق من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 3 عبر مسار الأبطال (دوري أبطال آسيا) وواحد بناء على التصنيف.

أوروبا: 12 فريقا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. 4 عبر مسار الأبطال (دوري أبطال أوروبا) و8 عبر مسار التصنيف.

أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: 4 فرق من الكونكاكاف. جميع الفرق عبر مسار الأبطال (كأس أبطال الكونكاكاف).

أوقيانوسيا: فريق واحد من أوقيانوسيا تم اختياره بناء على التصنيف.

أميركا الجنوبية: 6 فرق من كونميبول. 4 عبر مسار الأبطال (كونميبول ليبرتادوريس) واثنان بناء على التصنيف. البلد المضيف: فريق واحد.

تاليا أبرز النجوم الغائبين عن مونديال الأندية:

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-الإسباني لامين جمال

نجم برشلونة البالغ من العمر (17 عاما)، والذي يُعد حاليا نجما عالميا بارزا، سيكون من أبرز الغائبين عن كأس العالم للأندية.

سجل جمال 18 هدفا و25 تمريرة حاسمة لبرشلونة في موسم 2024-2025، كما كان له دور حاسم في فوز ناديه بـ3 ألقاب (الدوري الإسباني، وكأس الملك، وكأس السوبر الإسباني).

كما ستفتقد الجماهير الكروية مشاهدة نجوم النادي الآخرين الذين قدموا موسما رائعا، مثل رافينيا، وبيدري، وروبرت ليفاندوفسكي.

– المصري محمد صلاح

سيكون محمد صلاح صاحب الأرقام القياسية هذا الموسم وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز (29 هدفا) موسم 2024-2025 مع ليفربول في إجازة أيضا.

كما يغيب نجوم الريدز، أمثال القائد فيرجيل فان دايك ولويس دياز وأليكسيس ماك أليستر، عن كأس العالم للأندية.

– الألماني فلوريان فيرتز

نجم آخر لن يراه المشجعون هو فلوريان فيرتز، حيث فشل باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني موسم 2023-2024 ووصيفه في موسم 2024-2025، في التأهل إلى البطولة.

وباحتساب جميع المسابقات، سجل فيرتز (الذي سيلعب مع ليفربول هذا الصيف) 16 هدفا وقدّم 15 تمريرة حاسمة.

– البرتغالي كريستيانو رونالدو

يعد رونالدو أحد أبرز النجوم التي ستغيب عن كأس العالم للأندية بعد فشل ناديه النصر السعودي في التأهل إلى البطولة، وتلقى "الدون" عروضا للعب مع أندية أخرى في المونديال، لكنه رفضها.

وفي الأربعين من عمره، أضاف النجم البرتغالي لقبا جديدا إلى مسيرته بعد فوزه بدوري الأمم الأوروبية، وهو اللقب الثاني لمنتخب بلاده.