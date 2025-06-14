طارمي مهاجم إنتر عالق في إيران ومهدد بالغياب عن مونديال الأندية

كان من المفترض وصول المهاجم الإيراني مهدي طارمي إلى لوس أنجلوس -خلال الساعات القليلة الماضية- للتحضير لكأس العالم للأندية مع فريقه إنتر ميلان الإيطالي، لكن التقارير تُشير إلى أنه عالق في طهران حاليا بسبب الصراع بين إسرائيل وإيران.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن طارمي لم يتمكن من الانضمام إلى زملائه بعد، وبينما كان من المقرر أن يستقل طائرة من طهران إلى كاليفورنيا حيث يستعد إنتر ميلان لبداية مشاركته بكأس العالم للأندية، اضطر المهاجم للعودة لأسباب أمنية.

إنتر يبحث عن حل اللاعب

مع إغلاق إيران مجالها الجوي حتى إشعار آخر، لم يتمكن طارمي من مغادرة البلاد، ووفقًا للصحيفة فإن إنتر ميلان على تواصل دائم مع مهاجمه للاطمئنان على سلامته، ويسعى لإيجاد حل سريع لوصوله إلى لوس أنجلوس، حيث يستهل النادي الإيطالي مشواره في البطولة الأربعاء المقبل بمواجهة مونتيري المكسيكي (الرابعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة).

ويلعب "النيراتزوري" في المجموعة الخامسة إلى جانب مونتيري، وأوراوا رد دايموندز الياباني، وريفر بليت الأرجنتيني.

وشارك قائد منتخب إيران البالغ 32 عاما -مؤخرا- في تصفيات كأس العالم 2026 ضد قطر (خسر 0-1) وضد كوريا الشمالية (فاز 3-0).

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وانضم طارمي إلى إنتر ميلان الصيف الماضي بعد 4 سنوات قضاها في بورتو، لكن أداءه في موسمه الأول كان مخيبًا للآمال، حيث سجل 3 أهداف فقط في 43 مباراة في جميع المسابقات. وكان بديلا أساسيا في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي خسره باريس سان جيرمان بنتيجة 0-5.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما واسع النطاق على إيران، مستهدفة مواقع عسكرية ونووية وقُتل في العملية عدد من كبار الضباط الإيرانيين. وردا على ذلك، أطلقت إيران مئات الصواريخ على إسرائيل أمس وصباح اليوم، وقد دوّت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد.