ميسي يطارد أرقام رونالدو القياسية في كأس العالم للأندية 2025

يستعد ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأميركي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 عندما يواجه صباح غد الأحد نظيره الأهلي المصري، ويمكنه تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، وتستضيفها الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز القادم.

وفاز الساحر الأرجنتيني بكأس العالم للأندية 3 مرات مع برشلونة، ولكن في ضوء توسع البطولة هذا العام فسوف تكون مهمته شاقة للغاية نظرا لمستوى المنافسة.

ورغم صعوبة مهمة الفوز باللقب مع إنتر ميامي في ظل الفوارق الفنية والبدنية التي تصب في مصلحة باقي منافسيه خاصة عمالقة القارة الأوروبية، يمكن للفائز بالكرة الذهبية 8 مرات (رقم قياسي) تحطيم 5 أرقام قياسية في البطولة هذا الصيف.

وفي المجموعة الأولى، يواجه إنتر ميامي فرق الأهلي المصري وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي، ويتأهل الفريقان الأول والثاني إلى مرحلة خروج المغلوب.

الهداف التاريخي

في الوقت الحالي، يحمل كريستيانو رونالدو الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 7 أهداف. ومع ذلك، لن يشارك في البطولة هذا الصيف، ومن ثم فلن يتمكن من التقدم أكثر.

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من ناحية أخرى، سجل ميسي 5 أهداف في 5 مباريات بكأس العالم للأندية، وهو ما يعني أنه متأخر بهدفين فقط عن رقم رونالدو القياسي.

وإذ إنه سيشارك في 3 مباريات على الأقل في مرحلة المجموعات، فستكون أمام ميسي فرصة ملائمة جدا لتجاوز الرقم القياسي الحالي لرونالدو.

كما يدخل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز البطولة وفي رصيده 5 أهداف، يليه بفارق ضئيل كل من فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، وبيدرو (فلامنغو)، وسالم الدوسري (الهلال)، وحسين الشحات (الأهلي)، بـ4 أهداف لكل منهم.

التمريرات الحاسمة

ستكون أمام ميسي مهمة شاقة للغاية إذا أراد تحطيم هذا الرقم القياسي، لكن كل شيء ممكن إن لمع نجم صانع الألعاب الأرجنتيني.

وفي الوضع الحالي، يمتلك ميسي تمريرة حاسمة واحدة في كأس العالم للأندية، وسيحتاج إلى صناعة 4 أهداف أخرى على الأقل في البطولة هذا الصيف ليعادل حامل الرقم القياسي و5 تمريرات لتحطيمه.

ويحمل نجم بوكا جونيورز السابق نيري كاردوزو وصانع ألعاب كاشيما أنتلرز السابق شوما دوي الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في البطولة برصيد 5.

وخلال لعبه مع إنتر ميامي، قام ميسي ب​​تمريرة حاسمة كل 204.9 دقيقة، لكنه على الأرجح سيحتاج إلى رفع هذه الأرقام إذا كان يريد تحطيم هذا الرقم القياسي.

الإسهام التهديفي

يعد كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر إسهاما تهديفيا في تاريخ كأس العالم للأندية بـ10 أهداف (سجل 7 أهداف وصنع 3).

ويملك ميسي حاليا 6 إسهامات في الأهداف في البطولة، ويحتاج إلى الإسهام في 4 أهداف أخرى هذا الصيف لمعادلة رقم رونالدو القياسي.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن سالم الدوسري نجم الهلال السعودي لديه أيضا 6 إسهامات في الأهداف بالبطولة ويمكنه أيضا أن يرفع رصيده هذا الصيف.

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أكبر لاعب يسجل في مونديال الأندية

في الوقت الحالي، يحمل النجم الأرجنتيني السابق خافيير زانيتي هذا الرقم القياسي، بعد أن سجل هدفا في مونديال الأندية 2010 وهو في سن 37 عاما و4 أشهر و5 أيام.

وإذ إن ميسي على وشك الاحتفال بعيد ميلاده الـ38، فإنه سيصبح أكبر لاعب سنا على الإطلاق يسجل هدفا في البطولة إذا نجح في هز الشباك.

وهناك لاعب آخر أكبر سنا من ميسي ربما يحطم هذا الرقم القياسي في عام 2025، وهو لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد.

جائزة أفضل لاعب

بنهاية البطولة، يحصل أفضل لاعب على جائزة الكرة الذهبية بينما تقدم الكرة الفضية والبرونزية لثاني وثالث أفضل لاعب على التوالي.

ويحمل ميسي الرقم القياسي لأكبر عدد من الكرات الذهبية في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد اثنتين، لكنه قد يحطم رقمه الشخصي إذا فاز بها مرة أخرى هذا العام.

ومن المثير للاهتمام أن رونالدو يحمل الرقم القياسي لأكثر عدد لمرات الصعود على منصة التتويج، فقد احتل المركز الثالث في 4 مناسبات منفصلة.

ميسي الذي صعد على منصة التتويج 3 مرات ربما يعادل رصيد رونالدو إذا احتل المركز الثالث في البطولة هذا الصيف.

إحصائيات ليونيل ميسي في كأس العالم للأندية

المباريات: 5

الأهداف: 5

التمريرات الحاسمة: 1

إسهامات الأهداف: 6

إحصائيات كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية