أهلي طرابلس يصبح أول فريق ليبي يتوج بطلا لدوري أفريقيا لكرة السلة

أصبح فريق أهلي طرابلس أول نادٍ ليبي يتوج بطلا لدوري أفريقيا لكرة السلة 2025، اليوم السبت.

وتُوّج أهلي طرابلس بلقب دوري أفريقيا، بعد فوزه المستحق على بترو دي لواندا القادم من أنغولا 88-67، في المباراة النهائية التي أقيمت في جنوب أفريقيا.

وحقق أهلي طرابلس هذا الإنجاز التاريخي، بعد أداء متميز طوال مشوار البطولة، ليثأر لهزيمة مواطنه أهلي بنغازي الذي خسر نهائي العام الماضي أمام الفريق القادم من أنغولا.

ومع انتصاف المباراة، تقدم فريق المدرب اللبناني جاد أبو شقرا بنتيجة 43-38 ووسع الفارق في النصف الثاني من المباراة ليجرد بترو دي لواندا من اللقب ويتوج بطلا لأفريقيا لأول مرة.