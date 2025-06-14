أميركا تتراجع عن منع لص يقضي عقوبته من اللعب بكأس العالم للأندية

تراجع مسؤولو الهجرة الأميركيون عن قرارهم السابق برفض طلب مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني الذي أدين بالسرقة بالحصول على تأشيرة للمشاركة في مونديال الأندية 2025.

ويبدو أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بذل جهودا لمنح اللاعب تأشيرة الولايات المتحدة حتى لا يلقي منعه بظلال سلبية على كأس العالم 2026 التي تستضيف أميركا معظم مبارياته.

وأعلن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أمس الجمعة أن مدافعه أيرتون كوستا سيشارك في كأس العالم للأندية لكرة القدم في الولايات المتحدة بعد تراجع مسؤولي الهجرة الأميركيين عن قرارهم السابق برفض طلبه بالحصول على تأشيرة دخول البلاد.

وقال متحدث باسم النادي لرويترز "حصل أيرتون كوستا على تأشيرة خاصة لمدة 26 يوما".

وخضع طلب كوستا للحصول على تأشيرة لشكوى جنائية في بلاده الأرجنتين تتعلق بسرقة مشددة عام 2018، والتي تجنب المحاكمة بشأنها من خلال قبول حكم مع إيقاف التنفيذ عام 2023.

وانتشر مقطع فيديو لكوستا ممسكا بمطواة وهو يحاكي عراكا بالسلاح في غرفة قيل إنها عندما كان داخل السجن.

pero si este es ayrton costa. https://t.co/5qZAcd8Dqd — camila b. (@brancowitz) June 14, 2025

وأصدر مسؤولون أميركيون في وقت سابق حكما بعدم السماح له بدخول البلاد، لأنه لا يزال يقضي عقوبته.

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وقال المكتب الصحفي في السفارة الأميركية بالأرجنتين لرويترز إنهم لا يستطيعون مناقشة طلبات التأشيرة الفردية.

ويفتتح بوكا جونيورز، الذي يشارك في المجموعة الثالثة، مشواره بالبطولة في ميامي يوم الاثنين المقبل بمواجهة بنفيكا البرتغالي.

وتضم المجموعة أيضا فريقي أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبايرن ميونخ الألماني.