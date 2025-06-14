رئيس الفيفا: كل مباراة بمونديال الأندية قيمتها 30 مليون دولار

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن بطولة مونديال الأندية -التي تضم 32 فريقا- ستلهم الشباب في جميع أنحاء العالم، وستحفز الاستثمار في اللعبة على مستوى الأندية وتعطي المزيد من الفرص للاعبين والأندية في جميع أنحاء العالم.

وقال -في مقابلة مع منصة "دازن"- إنه كان يشرف على الاتحاد الأوروبي "حيث توجد العديد من الأندية الكبرى التي تتنافس في مسابقات عظيمة وتضم لاعبين من جميع أنحاء العالم، ولكن كمشجع لكرة القدم، رأيت أن الأندية غير الأوروبية الأخرى لا تجد مسرحا حقيقيا للأداء المميز".

وأضاف "من أجل تطوير كرة قدم الأندية، والتي تشكل 80% من كرة القدم في جميع أنحاء العالم، نحتاج إلى المنافسة العالمية لإعطاء الفرص لجميع الأندية التي تستثمر كثيرا في تطوير المواهب".

أوضح في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي الإلكتروني للفيفا "ما نريد تحقيقه هو أن تصبح كرة القدم رياضة عالمية فعلا، فالجميع يقول إنها الرياضة رقم واحد في العالم، وهي كذلك بالفعل".

واستدرك "لكن النخبة تتركز في عدد قليل جدا من الأندية وفي عدد قليل جدا من الدول، ونحن نريد أن نعطي الأمل والفرص لأندية مثل ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وأولسان الكوري وأوكلاند سيتي النيوزلندي".

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واصل "نريد أن نجعل كرة قدم الأندية عالمية مما يلهم العديد من اللاعبين في بلدانهم والعديد من الأطفال الذين يمكنهم أن يأملوا أن يصبحوا أبطالا يعرفهم العالم بأسره، فهذه البطولة تمثل تغييرا إيجابيا في تاريخ الكرة، وأنا مقتنع أنه بمجرد أن تبدأ الكرة الدوران فإن العالم أجمع سوف يدرك أن هناك حدثا مميزا".

وأشار إنفانتينو أيضا إلى أن الأندية الـ32 المشاركة في البطولة تمثل 20 دولة من جميع الاتحادات القارية الستة، ويشارك فيها لاعبون من 81 دولة، مضيفا "هذا يعني أن هذه البطولة تتيح الفرصة للاعبين الذين قد لا تسنح لهم الفرصة للمشاركة مع منتخبات بلدانهم في بطولة عالمية هي كأس العالم".

وقال أيضا "جورج ويا اللاعب الأفريقي الوحيد الذي فاز بجائرة الكرة الذهبية، ولكنه لم يسبق له المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم، إلا أنه كان بالتأكيد كان سيشارك في مونديال الأندية إذا أقيمت هذه البطولة في عز تألقه".

وأتم إنفانتينو تصريحاته "كل مباراة في كأس العالم للأندية ستبلغ قيمتها 30 مليون دولار من مجموع إيرادات يصل إلى ملياري دولار، وأعتقد أنه لا توجد بطولة أخرى للأندية في العالم تحقق 30 مليون دولار في المباراة الواحدة، لكن هذه الإيرادات لن تكون على حساب تجربة المشجعين في مونديال الأندية وذلك بفضل الصفقة التاريخية مع منصة الترفيه الرياضي الرائدة في العالم (دازن) التي ستبث جميع المباريات الـ63 مباشرة ومجانا في جميع أنحاء العالم".

وستقام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة لأول مرة بمشاركة 32 فريقا، وذلك خلال الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز المقبل.