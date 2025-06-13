ليفربول يتعاقد مع فيرتز بمبلغ قياسي

وافق فريق ليفربول الإنجليزي، على دفع مبلغ قياسي، بالنسبة للنادي، يصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار)، للتعاقد مع فلوريان فيرتز، بعدما وافق فريق باير ليفركوزن أخيرا على العرض الذي قدمه ليفربول للحصول على خدمات صانع الألعاب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ليفركوزن رفض عرضين من ليفربول، آخر واحد وصل إلى 113 مليون جنيه إسترليني حيث كان يتضمن دفع 100 مليون مقدما والباقي كحوافز تعتمد على أداء اللاعب، لكن في النهاية، نجح ليفربول في إتمام الصفقة والتوصل لاتفاق نهائي.

ومع ذلك سيدفع ليفربول مبلغا مبدئيا قدره 100 مليون جنيه إسترليني، متجاوزا بسهولة أعلى مبلغ سبق أن دفعه النادي في صفقة واحدة، لكن الحوافز الإضافية المرتبطة بأداء اللاعب، إذا تم تحقيقها، قد تجعل الصفقة رقما قياسيا في تاريخ الكرة البريطانية.

وكان ليفركوزن حدد مبلغ 125 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع الدولي الألماني فيرتز (22 عاما)، لكن قد يتجاوز إجمالي ما سيدفعه ليفربول في الصفقة، 115 مليون جنيه إسترليني والتي كان قد دفعها تشيلسي لنادي برايتون في عام 2023 لضم مويسيس كايسيدو، اللاعب الذي رفض الانتقال إلى ليفربول وقتها، رغم أن برايتون كان قد وافق على عرض من ليفربول، قبل أن يقدم تشيلسي العرض نفسه.

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وذكرت تقارير أن سبب انسحاب مانشستر سيتي من المفاوضات الارتفاع الكبير في تكلفة الصفقة بالكامل، ليأتي كلام فيرتز عن تفضيله لليفربول بدلا من بايرن ميونخ، ويدفع المدير الرياضي لليفربول، من نهجه وتحرك بشكل أكثر جدية لإتمام الصفقة.

وكانت المفاوضات جارية بالفعل مع ليفركوزن بشأن ضم جيريمي فريمبونغ، الذي أصبح أول صفقة يبرمها الفريق، الذي يدربه أرني سلوت، حيث بلغت قيمة الصفقة التي حصلت الشهر الماضي 30 مليون جنيه إسترليني، والتي جعلت التواصل بين الناديين أسهل.

ولن يتم سداد القيمة الكاملة لصفقة فيرتز إلا إذا حقق ليفربول نجاحا كبيرا ومستمرا على أعلى المستويات. وترى إدارة النادي أنه إذا تحقق هذا النجاح، فإن التكلفة الكبيرة للصفقة ستعوض من خلال الأداء والنتائج على أرض الملعب.