كروس يكشف سرا عن غرفة ملابس ريال مدريد

كشف الألماني توني كروس النجم السابق لريال مدريد سرا عن غرفة ملابس ريال مدريد وتحدث عن مواطنه هانزي فليك وطريقة إدارته لغرفة ملابس برشلونة.

وقال النجم الذي اعتزل موسم 2023-2024، أنه في "ريال مدريد، هناك الكثير من التأخير على الاجتماعات والتدريبات، ولا يُعرف من الذي تأخر اللاعبون أم المدرب وهذا ما لا يحصل في برشلونة مثلا، هناك طرق مختلفة للتعامل مع هذا الأمر، الشدة والعقوبة مقابل الصفح والليونة، الطريقتان صالحتان".

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وتابع أن فليك مدرب برشلونة يعتمد "الطريقة القديمة والتي تعتمد على القواعد واللوائح، فهناك الكثير من اللاعبين استبعدوا بسبب تأخرهم عن اجتماع أو تدريب وهذا فعله فليك سابقا وحصل مع برشلونة عدة مرات".

وفاز كروس -الذي اعتزل بعد خروج ألمانيا من ربع نهائي بطولة يورو 2024 على يد إسبانيا- بالعديد من الألقاب مع منتخب بلاده والفرق التي لعب معها، وإن كان معظمها ريال مدريد وبايرن ميونخ.

مع ريال مدريد (2014–2024):

دوري أبطال أوروبا: 5 مرات (2016، 2017، 2018، 2022، 2024)

الدوري الإسباني: 4 مرات (2017، 2020، 2022، 2024)

كأس السوبر الإسباني: 4 مرات

كأس العالم للأندية: 5 مرات

السوبر الأوروبي: 4 مرات

مع بايرن ميونخ:

دوري أبطال أوروبا: مرة (2013)

الدوري الألماني: 3 مرات

كأس ألمانيا: 3 مرات

كأس السوبر الألماني: مرتان

كأس العالم للأندية: مرة (2013)

السوبر الأوروبي: مرة

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مع منتخب ألمانيا: