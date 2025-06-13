مانشستر سيتي أنفق نحو 400 مليون يورو على 9 تعاقدات

أنفق مانشستر سيتي الإنجليزي أكثر من 346 مليون يورو على 9 تعاقدات منذ يناير/كانون الثاني الماضي من أجل تعزيز صفوفه والمنافسة على الألقاب.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن المدرب بيب غوارديولا أقرّ بعد خسارته أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بتراجع مستوى السيتي.

وقال "لقد كنا فريقا رائعا، لكننا لسنا كذلك هذا العام لأسباب عديدة، علينا اتخاذ قرارات على مستوى الفريق والنادي، الأمور لا تدوم للأبد وبعض اللاعبين تقدموا في السنّ".

وحذر غوارديولا من احتمال حدوث ثورة في الفريق بدأت ملامحها في سوق الانتقالات الشتوية عندما استثمر مانشستر سيتي، 218 مليون يورو في التعاقد مع عمر مرموش (75)، ونيكو غونزاليس (60)، وعبد القادر خوسانوف (46)، وفيتور ريس (37)، وجمعة باه (6).

وتشير الصحيفة إلى أن الأمور لم تسر كما ينبغي لها حيث لم ينجح سوى مرموش في افتكاك مكانه في تشكيلة المدرب الإسباني التي احتلت المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج مبكرا من دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة، وخسر نهائي الكأس أمام كريستال بالاس 1-0.

مزيدا من التعاقدات

قبل انطلاق كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة أنفق السيتي 128.3 مليون يورو لتعزيز صفوف الفريق، حيث وصل الحارس ماركوس بيتينيلي (مجانًا)، وآيت نوري (36.8 مليون يورو)، وريان شرقي (36.5 مليون يورو).

إعلان

إلى جانب ذلك، أعلن الفريق ضم تيجاني رايندرز لاعب وسط ميلان مقابل 55 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 15 مليون يورو كإضافات.

كما عزز السيتي طاقمه الفني بالتعاقد مع بيبين ليندرز، الذراع اليمنى -سابقًا- ليورغن كلوب في ليفربول، ليحل محل ليلو.

Ready for the new chapter 📖🩵 pic.twitter.com/1IkO6Lqc69 — Manchester City (@ManCity) June 12, 2025

تشكيلة أصغر

قبل شهر هدد غوارديولا قائلا "أريد تشكيلة أصغر وإلا سأرحل. لا أريد أن أضطر لترك 5 أو 6 لاعبين في المدرجات".

ومنذ ذلك الحين استبعد جيمس ماكاتي (سيمثل منتخب إنجلترا تحت 21 عاما في بطولة كأس أمم أوروبا 2025) وجاك غريليش وكايل ووكر (المعار لميلان) من تشكيلة كأس العالم للأندية.

وضمت تشكيلة مانشستر سيتي للمشاركة في مونديال الأندية:

حراسة المرمى: إيدرسون – ستيفان أورتيغا – ماركوس بيتينيلي.

الدفاع: روبن دياز – جون ستونز – نايثن آكي – ريان آيت نوري – يوشكو غفارديول – مانويل أكانجي – ريكو لويس – فيتور ريس – عبد القادر خوسانوف.

خط الوسط: تيجاني ريندرز – جيريمي دوكو – نيكو غونزاليس – رودري – إيلكاي غندوغان – برناردو سيلفا – سافينيو – ماتيوس نونيز – ريان شرقي – كلاوديو إيتشفيري – فيل فودين – أوسكار بوب – نيكو أورايلي.

الهجوم: عمر مرموش – إيرلينغ هالاند.