مانشستر سيتي أنفق نحو 400 مليون يورو على 9 تعاقدات

أنفق مانشستر سيتي الإنجليزي أكثر من 346 مليون يورو على 9 تعاقدات منذ يناير/كانون الثاني الماضي من أجل تعزيز صفوفه والمنافسة على الألقاب.

وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن المدرب بيب غوارديولا أقرّ بعد خسارته أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بتراجع مستوى السيتي.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وقال "لقد كنا فريقا رائعا، لكننا لسنا كذلك هذا العام لأسباب عديدة، علينا اتخاذ قرارات على مستوى الفريق والنادي، الأمور لا تدوم للأبد وبعض اللاعبين تقدموا في السنّ".

وحذر غوارديولا من احتمال حدوث ثورة في الفريق بدأت ملامحها في سوق الانتقالات الشتوية عندما استثمر مانشستر سيتي، 218 مليون يورو في التعاقد مع عمر مرموش (75)، ونيكو غونزاليس (60)، وعبد القادر خوسانوف (46)، وفيتور ريس (37)، وجمعة باه (6).

وتشير الصحيفة إلى أن الأمور لم تسر كما ينبغي لها حيث لم ينجح سوى مرموش في افتكاك مكانه في تشكيلة المدرب الإسباني التي احتلت المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخرج مبكرا من دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة، وخسر نهائي الكأس أمام كريستال بالاس 1-0.

قبل انطلاق كأس العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة أنفق السيتي 128.3 مليون يورو لتعزيز صفوف الفريق، حيث وصل الحارس ماركوس بيتينيلي (مجانًا)، وآيت نوري (36.8 مليون يورو)، وريان شرقي (36.5 مليون يورو).

إلى جانب ذلك، أعلن الفريق ضم تيجاني رايندرز لاعب وسط ميلان مقابل 55 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 15 مليون يورو كإضافات.

كما عزز السيتي طاقمه الفني بالتعاقد مع بيبين ليندرز، الذراع اليمنى -سابقًا- ليورغن كلوب في ليفربول، ليحل محل ليلو.

Ready for the new chapter 📖🩵 pic.twitter.com/1IkO6Lqc69

— Manchester City (@ManCity) June 12, 2025