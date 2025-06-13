جنسيات أنفقت عليها أندية البريميرليغ معظم رسوم الانتقالات.. فهل بينها عربية؟

قام موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في سوق الانتقالات بتسليط الضوء على جنسية اللاعبين الذين أنفقت عليهم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أكبر قدر من الأموال للتعاقد معهم منذ انطلاق الدوري في موسم 1992-1993.

يُعد الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر قيمة بين الدوريات في العالم بفارق كبير لكونه مرادفا للإنفاق الضخم، في حين تُكافح الدوريات الأخرى من أجل منافسة أثرياء البريميرليغ ماليا.

وربما تشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية صفقات أكثر ربحية في البريميرليغ، مع توقعات بأن تُنفق العديد من الأندية أموالا طائلة.

تاليا الجنسيات التي أنفقت عليها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز معظم رسوم الانتقالات منذ 1992:

1-الإنجليز: 6 مليارات و71 مليون يورو.

2-الفرنسيون: ملياران و68 مليون يورو.

3-البرازيليون: ملياران و28 مليون يورو.

4-الإسبان: ملياران ومليوني يورو.

5-الهولنديون: مليار و61 مليون يورو.

6-البرتغاليون: مليار و33 مليون يورو.

7-البلجكيون: مليار و25 مليون يورو.

8-الأرجنتينيون: مليار و20 مليون يورو.

9-الألمان: 788 مليون يورو.

10-الإيطاليون: 750 مليون يورو.