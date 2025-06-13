موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، وقنوات البث المباشر والحي.

ويلعب الفريقان في المجموعة الثانية إلى جانب بوتافوغو البرازيلي، وسياتل ساوندرز الأميركي.

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موعد مباراة سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد

تقام مباراة سان جيرمان وأتلتيكو الأحد 15 يونيو/حزيران 2025، على ملعب روز بول في لوس أنجلوس، ويديرها الحكم الروماني إستفان كوفاكس (40 عاما) الذي حكم نهائي دوري الأبطال بين الـ "بي إس جي" وإنتر ميلان الإيطالي.

وتنطلق صفارة البداية الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة سان جيرمان وأتلتيكو بمونديال الأندية:

قنوات MBC

منصة ديزن (DAZN)

TF1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا إلى تحقيق بداية مثالية في أول مشاركة له ببطولة كأس العالم للأندية.

بالكاد حصل نادي العاصمة على الوقت الكافي للاستمتاع بباكورة ألقابه في دوري أبطال أوروبا الذي ظفر به بسحقه في نهائي من اتجاه واحد إنتر الإيطالي 5-0 في ميونخ في 31 مايو/أيار الماضي، حيث يجد نفسه حاليا مضطرا لمنافسة كوكبة من أعرق الأندية العالمية.

وبالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا كان موسم 2024-2025 استثنائيا للفريق الباريسي بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي، بعد التتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي.

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وسيفتقد سان جيرمان لمهاجمه عثمان ديمبيلي الذي تعرض لإصابة في فخذه الأيسر واضطر للخروج في الدقيقة 76 من مباراة خسارة فرنسا أمام إسبانيا 4-5 بنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ووفقًا للتقارير الأولية في الصحافة الفرنسية، من المتوقع أن يغيب لاعب باريس سان جيرمان لمدة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع، ويتوقع أن تبدأ مشاركته بمونديال الأندية ضد سياتل ساوندرز في 23 يونيو/حزيران الجاري.

في الجهة المقابلة، اختار دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، قائمة من 30 لاعبا لكأس العالم للأندية حيث ضمت 3 لاعبين تنتهي عقودهم في 30 يونيو/حزيران الجاري، وهم: سيزار أزبيليكويتا، وأكسل فيتسل، ولاعب ليل السابق رينيلدو.

قبل التوجه إلى الولايات المتحدة، تعاقد الفريق بشكل دائم مع المدافع الفرنسي كليمنت لينغليه وحارس المرمى الأرجنتيني خوان موسو.