رياضة|كأس العالم للأندية|الولايات المتحدة الأميركية

موعد مباراة الترجي ضد فلامينغو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

كومبو رودريغو رودريغيز - لويز أراوخو
لويز أراوخو نجم فلامينغو (يسار) رودريغو رودريغيز هداف الترجي (وكالات)
13/6/2025

نستعرض موعد مباراة فريق الترجي التونسي ضد فلامينغو البرازيلي في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 وقنوات البث الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الترجي وفلامينغو

تقام مباراة الترجي وفلامينغو فجر الثلاثاء 17 يونيو/حزيران (16 يونيو/حزيران في أميركا) على ملعب لينكولن المالي (فيلادلفيا، بنسلفانيا) الذي يتسع لـ69 ألف متفرج.

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وتنطلق صفارة البداية الساعة الرابعة صباحا (04:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الترجي ضد فلامينغو بمونديال الأندية:

  • منصة "ديزن" (DAZN)
  • قنوات "إم بي سي"

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

الترجي التونسي بلغ المرتبة الخامسة كأفضل نتيجة ـ منصات التواصل
الترجي التونسي يلعب بالمجموعة "د" في مونديال الأندية (مواقع التواصل)

مجموعة الترجي بمونديال الأندية

يلعب الترجي ضمن المجموعة "د" في مونديال الأندية التي تضم: فلامينغو، تشلسي، لوس أنجلوس إف سي.

ويلعب الترجي ثاني مبارياته بدوري المجموعات ضد فريق لوس أنجلوس الأميركي على ملعب جيوديس بارك يوم السبت المقبل 21 يونيو/حزيران، وتبدأ المباراة الساعة الواحدة صباحا (01:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة.

ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة تشلسي الإنجليزي فجر الأربعاء 24 يونيو/حزيران على ملعب لينكولن المالي في فيلادلفيا، وتبدأ المباراة الساعة الرابعة صباحا (04:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة.

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ووصلت بعثة فريق الترجي إلى أميركا بالفعل ليعتاد الـ23 لاعبا الذي تضمهم قائمته على تغيير التوقيت في الولايات المتحدة عن تونس.

ويلعب مونديال الأندية بنظامه الجديد، حيث زاد عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريقا، وزعت على 8 مجموعات، بواقع 4 فرق بكل مجموعة، ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي الإقصائي.

وفيما يلي باقي مجموعات كأس العالم للأندية:

  • المجموعة "أ": بالميراس، بورتو، الأهلي، إنتر ميامي.
  • المجموعة "ب": باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، بوتافوغو، سياتل ساوندرز.
  • المجموعة "ج": بايرن ميونخ، أوكلاند سيتي، بوكا جونيورز، بنفيكا.
  • المجموعة هـ: ريفر بليت، أوراوا ريد دايموندز، مونتيري، إنتر ميلان.
  • المجموعة "و": فلومينينسي، بوروسيا دورتموند، أولسان هيونداي، ماميلودي صن داونز.
  • المجموعة "ز": مانشستر سيتي، الوداد، العين، يوفنتوس.
  • المجموعة "ح": ريال مدريد، الهلال، باتشوكا، سالزبورغ.
المصدر: الجزيرة

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