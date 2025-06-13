موعد مباراة الترجي ضد فلامينغو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة فريق الترجي التونسي ضد فلامينغو البرازيلي في كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025 وقنوات البث الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الترجي وفلامينغو

تقام مباراة الترجي وفلامينغو فجر الثلاثاء 17 يونيو/حزيران (16 يونيو/حزيران في أميركا) على ملعب لينكولن المالي (فيلادلفيا، بنسلفانيا) الذي يتسع لـ69 ألف متفرج.

وتنطلق صفارة البداية الساعة الرابعة صباحا (04:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة الترجي ضد فلامينغو بمونديال الأندية:

منصة "ديزن" (DAZN)

قنوات "إم بي سي"

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

مجموعة الترجي بمونديال الأندية

يلعب الترجي ضمن المجموعة "د" في مونديال الأندية التي تضم: فلامينغو، تشلسي، لوس أنجلوس إف سي.

ويلعب الترجي ثاني مبارياته بدوري المجموعات ضد فريق لوس أنجلوس الأميركي على ملعب جيوديس بارك يوم السبت المقبل 21 يونيو/حزيران، وتبدأ المباراة الساعة الواحدة صباحا (01:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة.

ويختتم مباريات الدور الأول بمواجهة تشلسي الإنجليزي فجر الأربعاء 24 يونيو/حزيران على ملعب لينكولن المالي في فيلادلفيا، وتبدأ المباراة الساعة الرابعة صباحا (04:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة.

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ووصلت بعثة فريق الترجي إلى أميركا بالفعل ليعتاد الـ23 لاعبا الذي تضمهم قائمته على تغيير التوقيت في الولايات المتحدة عن تونس.

ويلعب مونديال الأندية بنظامه الجديد، حيث زاد عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريقا، وزعت على 8 مجموعات، بواقع 4 فرق بكل مجموعة، ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي الإقصائي.

وفيما يلي باقي مجموعات كأس العالم للأندية: