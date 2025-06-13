كأس العالم للأندية 2025: المجموعات وقنوات البث ونظام البطولة

من النظام الجديد إلى معايير التأهل والملاعب، تقدم الجزيرة نت شرحا كاملا لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025.

ينطلق مونديال في الولايات المتحدة يوم السبت، بمشاركة 32 فريقا يتنافسون على اللقب في نسخة موسعة جديدة من البطولة القارية للأندية.

ما كأس العالم للأندية؟

حتى عام 2023، كانت بطولة كأس العالم للأندية تقام سنويا في ديسمبر/كانون الأول، وكانت المشاركة مقتصرة على الفائزين ببطولات الأندية القارية، وعددهم يتراوح بين 6 إلى 8 أندية.

ابتداء من 2025، وسع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البطولة إلى 32 فريقا، وقرر إقامة النسخة المعدلة كل 4 سنوات، على غرار كأس العالم.

تم استبدال كأس العالم للأندية القديم ببطولة جديدة تحت اسم كأس الاتحاد الدولي للأندية في ديسمبر/كانون الأول 2024، وفاز ريال مدريد بأولى نسخها التي أقيمت في قطر.

نظام كأس العالم للأندية الجديد؟

تاريخيا، لم يتجاوز عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 8 فرق، لكن نسخة 2025 مختلفة تماما.

ستكون نسخة هذا العام على الأراضي الأميركية هي الأولى في تاريخ البطولة التي تضم 32 ناديا، وهو نفس عدد الفرق في كأس العالم الأخيرة، ويشمل ذلك أبطال البطولات القارية الأربع السابقة.

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سيتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق تتنافس بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية التي تبدأ من دور الـ16 وتنتهي بالنهائي.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباريات مونديال الأندية:

قنوات MBC

منصة ديزن (DAZN)

TF1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لأهم المباريات عبر موقع الجزيرة نت.

متى تقام كأس العالم للأندية؟

تبدأ المباريات في 14 يونيو/حزيران الجاري، وإليكم جدول البطولة:

مرحلة المجموعات: 14 إلى 26 يونيو/حزيران

الدور ثمن النهائي: 28 يونيو/حزيران إلى الأول من يوليو/تموز

ربع النهائي: الرابع والخامس من يوليو/تموز

نصف النهائي: الثامن والتاسع من يوليو/تموز

النهائي: 13 يوليو/تموز

ما الفرق المشاركة بمونديال الأندية؟

سيحظى عشاق كرة القدم في الولايات المتحدة بفرصة مشاهدة بعض أشهر الأندية، بما في ذلك ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي 10 مرات، وإنتر ميلان الإيطالي.

تم تحديد الفرق المتأهلة من خلال الفائزين ببطولات الأندية القارية مثل دوري الأبطال، بالإضافة إلى تصنيفات الاتحادات القارية للأندية على مدى 4 سنوات.

خارج أوروبا، يشارك نادي إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، بعد حصوله على مكان مثير للجدل كممثل للدولة المضيفة. حيث فاز إنتر ميامي بجائزة درع الدعم لأفضل فريق في الدوري المنتظم.

من بين الـ32 فريقا، تمثل أوروبا (يويفا) بأكبر عدد من الفرق بـ12 فريقا، تليها أميركا الجنوبية (كونميبول) بـ6 فرق، وآسيا (AFC)، أفريقيا (CAF)، وأميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) بـ4 فرق لكل منهم.

يمثل أوقيانوسيا فريق واحد، بينما تم تخصيص المقعد الأخير لممثل الدولة المضيفة، إنتر ميامي.

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تأهل نادي ليون المكسيكي بعد فوزه بكأس أبطال كونكاكاف 2023، لكنه أُزيل من البطولة بسبب مخالفة قواعد الملكية المتعددة للأندية، حيث أكد الفيفا أن ناديي ليون وباتشوكا المكسيكيين لم يستوفيا لوائح الملكية المتعددة، مع بقاء مكان باتشوكا دون تغيير.

بعد رفض محكمة التحكيم الرياضي استئناف ليون، أكد الفيفا إقامة مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس إف سي ونادي أميركا المكسيكي، فاز بها لوس أنجلوس إف سي.

مجموعات مونديال الأندية:

المجموعة أ: بالميراس، بورتو، الأهلي، إنتر ميامي.

المجموعة ب: باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، بوتافوغو، سياتل ساوندرز.

المجموعة ج: بايرن ميونخ، أوكلاند سيتي، بوكا جونيورز، بنفيكا.

المجموعة د: فلامنغو، النادي الرياضي التونسي، تشيلسي، لوس أنجلوس إف سي.

المجموعة هـ: ريفر بليت، أوراوا ريد دايموندز، مونتيري، إنتر ميلان.

المجموعة و: فلومينينسي، بوروسيا دورتموند، أولسان هيونداي، ماميلودي صن داونز.

المجموعة ز: مانشستر سيتي، الوداد، العين، يوفنتوس.

المجموعة ح: ريال مدريد، الهلال، باتشوكا، سالزبورغ.

أين تُقام مباريات كأس العالم للأندية؟

ستُقام 63 مباراة في 12 ملعبا موزعة على 11 مدينة. ستُقام المباراة الافتتاحية بين الأهلي وإنتر ميامي في ملعب هارد روك في ميامي، الذي يتسع لـ65 ألف متفرج.

سيستضيف ملعب متلايف، مقر فريق نيويورك جاينتس وجايتس في دوري كرة القدم الأميركية "إن إف إل" (NFL)، مباراتي نصف النهائي والنهائي. ويتسع الملعب لـ82 ألفا و500 متفرج، كما تم اختياره لاستضافة نهائي كأس العالم 2026.

يعد ملعب روز بول في باسادينا، المعروف باستضافته مباريات كرة القدم الأميركية الجامعية، أكبر الملاعب بسعة 88 ألفا و500 متفرج. وهو مشهور باستضافة فعاليات كبرى، حيث استضاف نهائي كرة القدم في دورة ألعاب لوس أنجلوس 1984، ونهائي كأس العالم قبل عقد من الزمن، وسيكون أحد ملاعب دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ملاعب مونديال الأندية:

ملعب متلايف (إيست روثرفورد، نيوجيرسي)

ملعب هارد روك (ميامي، فلوريدا)

ملعب مرسيدس-بنز (أتلانتا، جورجيا)

ملعب لومين فيلد (سياتل، واشنطن)

ملعب بنك أوف أميركا (شارلوت، نورث كارولينا)

ملعب تي كيو إل (سينسيناتي، أوهايو)

ملعب روز بول (لوس أنجلوس، كاليفورنيا)

ملعب جيو ديس بارك (ناشفيل، تينيسي)

ملعب كامبينغ ورلد (أورلاندو، فلوريدا)

ملعب إنتر آند كو (أورلاندو، فلوريدا)

ملعب لينكولن فايننشال فيلد (فيلادلفيا، بنسلفانيا)

ملعب أودي فيلد (واشنطن العاصمة)