ريال مدريد يضم مراهقا تفوق على ميسي بالمنتخب الأرجنتيني

أعلن ريال مدريد (وصيف الدوري الإسباني لكرة القدم) تعاقده لمدة طويلة مع فرانكو ماستانتونو لاعب وسط فريق ريفر بليت الأرجنتيني.

وذكر النادي الملكي -في بيان رسمي- انضمام اللاعب الأرجنتيني لصفوفه للمواسم الستة المقبلة.

ووقع اللاعب -المراهق البالغ من العمر 17 عامًا فقط- عقدا يمتد من 14 أغسطس/آب 2025 إلى 30 يونيو/حزيران 2031.

ونشأ ماستانتونو في أكاديمية ريفر بليت، ولعب مع النادي الأرجنتيني خلال الفترة بين عامي 2019 و2024، وكان جزءا من الفريق الأول خلال موسم 2024-2025.

وفي فبراير/شباط 2024، أصبح أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت، كما يعد أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني في تاريخه، في سن الـ17 متفوقا على أساطير "التانغو" وعلى رأسهم القائد الحالي ليونيل ميسي.

وكان ريال مدريد قد تعاقد -في وقت سابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية- مع الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد قادما من ليفربول الإنجليزي، والمدافع دين هويسين قادما من بورنموث.