منشور "لحظة إهمال" للسلطات الأميركية يثير المخاوف في مونديال الأندية

تسبب منشور لسلطات الجمارك وحماية الحدود الأميركية -تم حذفه لاحقا- في إثارة قلق جماهير كأس العالم للأندية 2025 لكرة القدم.

وتعهدت هيئة الجمارك وحماية الحدود بأن تكون "على أتم الاستعداد" مع انطلاق مباريات مونديال الأندية، والذي يمثل ضربة البداية قبل استضافة كأس العالم 2026 وسط قلق بين بعض المشجعين في البلاد.

وينطلق كأس العالم للأندية في ميامي يوم الأحد المقبل عندما يلعب الأسطورة ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي المنافس في الدوري الأميركي أمام الأهلي المصري، في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات على سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في جميع أنحاء البلاد.

أميركا تحذف المنشور المقلق للجماهير

وكتبت هيئة الجمارك وحماية الحدود في منشور انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من مخاوف بعض المشجعين بشأن حضور كأس العالم للأندية "ستكون هيئة الجمارك وحماية الحدود على أتم الاستعداد لتوفير الأمن خلال الجولة الأولى من المباريات".

ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي لطلب التعليق على المنشور الذي حُذف الآن.

وقال توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الداخلي السابق لرويترز إنه في حين أن من الممارسات الطبيعية لوكالات مثل هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك وهيئة الجمارك وحماية الحدود توفير الأمن في الأحداث الرياضية الكبرى، فإن الطريقة التي كُتب بها المنشور تسببت في قلق مفهوم.

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وقال واريك، وهو زميل غير مقيم في مؤسسة المجلس الأطلسي البحثية "أظن أن الأمر كان مجرد لحظة إهمال قبل أن يقوم شخص ما بحذف منشور كان ينبغي لشخص آخر أن يقول فيها انتظر لحظة، نحن بحاجة لتغيير صياغته".

وأضاف "قد يحتاجون أيضا لتغيير الوضع الأمني لأنه من الواضح جدا، كما تعلم، أن الضباط الذين يرتدون الزي الرسمي سيُنظر إليهم بشكل مختلف تماما، وخاصة فيما يتعلق بحدث رياضي يثير اهتمام الأشخاص القادمين من دول كان مواطنوها هدفا لبعض تدابير إنفاذ قوانين الهجرة التي اتخذها ترامب".

ونشر ترامب قوات مشاة البحرية في لوس أنجلوس هذا الأسبوع وسط احتجاجات على تشديد إنفاذ قوانين الهجرة، في الوقت الذي تكثف فيه سلطات الهجرة والجمارك المداهمات للوفاء بوعده بترحيل أعداد قياسية من المهاجرين.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا تتنافس في 12 ملعبا في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وقال خورخي لويري المدير الإداري في مجلس الهجرة الأميركي إن كرة القدم تدين ببعض شعبيتها المتزايدة في أميركا للمهاجرين.

وأضاف "من المعقول أن نتوقع أن الكثير من الأشخاص الذين يريدون فقط حضور هذه الفعاليات هم إما مهاجرون هنا بشكل دائم أو مؤقت، أو حتى أشخاص لا يحملون وثائق".