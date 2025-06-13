وقع الشريك التجاري الحصري للاتحاد السعودي لكرة القدم مجموعة (إس إم سي) اتفاقية مع شركة "إس يو إم كيه إم" سبورت، تستضيف بموجبها هونغ كونغ كأس السوبر السعودية 2025 الفترة من 19 إلى 23 أغسطس/آب المقبل بمشاركة أندية الاتحاد والقادسية والهلال والنصر.

ووقع محمد الخريجي رئيس مجلس إدارة مجموعة "إس إم سي" اتفاقية الاستضافة مع أندي هاو الرئيس التنفيذي لشركة ليفتشن سبورتس نيابة عن "إس يو إم كيه إم" سبورت بحضور نعيم البكر عضو الاتحاد السعودي رئيس لجنة المسابقات، في مقر المجموعة بالرياض.

وتأتي إقامة كأس السوبر السعودية في هونغ كونغ استمرارا لإستراتيجية البطولة في إقامة عدد من نسخها خارج المملكة، بهدف بناء شراكات دولية إستراتيجية تعزز انتشار كرة القدم المحلية.

وجاءت الاتفاقية ضمن جهود مجموعة "إس إم سي" لدعم رؤية البطولة والاتحاد السعودي في ربط الجهات الدولية بالسوق الرياضي المحلي الذي يشهد نموا متسارعا وتطورا لافتا، بما يخدم القطاع الرياضي كأحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويستضيف ملعب هونغ كونغ -الذي يسع إلى 40 ألف متفرج- مباريات البطولة، وهو الملعب الرسمي لمنتخب هونغ كونغ والذي بني عام 1953 قبل أن يتم تجديده عام 1994.

نقلة نوعية لكأس السوبر السعودية

وقال الأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسيم -لموقع الاتحاد على الإنترنت- إن إقامة كأس السوبر السعودية 2025 في هونغ كونغ يمثل نقلة نوعية للبطولة التي حققت نجاحا لافتا في نسخها السابقة، مما جعلها واحدة من أبرز المسابقات المحلية التي تحظى باهتمام لاستضافتها.

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وأضاف "هذه الخطوة تأتي امتدادا لجهود الاتحاد السعودي نحو تعزيز الشراكات الناجحة مع الكيانات الوطنية في المملكة" وإيجاد "فرص للتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين، الأمر الذي يعزز الاستدامة المالية للاتحاد السعودي ويحقق أهدافه التنموية".

ومن جانبه، ذكر الخريجي أن هذه الاتفاقية تأتي امتدادا لنهج المجموعة في بناء شراكات إستراتيجية لعملائها تساهم في رفع مستوى البطولات الرياضية السعودية، وتفتح آفاقا تدعم توجه المملكة في التوسع وتحقيق الريادة بالساحة الرياضية الدولية.

هذا وقد أشاد باوي فينغ رئيس مجلس إدارة شركة "إس يو إم كيه إم" سبورت بالتطور الكبير الذي شهدته الكرة السعودية في السنوات الأخيرة، وذلك لتتبوأ مكانة عالمية مميزة سواء على مستوى أنديتها أو تميزها كوجهة رائدة لاستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.

وأكد أن التعاون مع الاتحاد السعودي يمثل نقلة نوعية للشركة من أجل الاستفادة من التجربة السعودية الرائدة آسيويا.

وبناء على نظام البطولة، ستجرى قرعة خلال الفترة القادمة لتحديد مواجهات البطولة.