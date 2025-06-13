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السعودية وقطر تستضيفان المرحلة الرابعة لتصفيات مونديال 2026

منتخب السعودية تأهل إلى المرحلة الرابعة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 (رويترز)
13/6/2025-|آخر تحديث: 17:33 (توقيت مكة)

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة أن السعودية وقطر حصلتا على حق استضافة المرحلة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووصلت قطر والسعودية إلى المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية، وسينضم إليهما العراق وعُمان وإندونيسيا والإمارات في القرعة التي ستقام يوم 17 يوليو/تموز المقبل.

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ويأتي قرار إقامة المرحلة الرابعة من التصفيات في الرياض والدوحة بعد تأكيد بغداد في وقت سابق من هذا الأسبوع تقديم طلب لاستضافة إحدى المجموعتين.

منتخب قطر تأهل للمرحلة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2026 (غيتي)

نظام التصفيات المؤهلة للمونديال

وستقسم الفرق إلى مجموعتين تضم كل منهما 3 منتخبات، وسينضم المتصدران إلى اليابان وأستراليا وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن في البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخبا، وستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستقام مباريات المرحلة الرابعة على مدى 3 أيام خلال الفترة من الثامن وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويخوض وصيفا المجموعتين مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويتأهل الفائز فيهما إلى الملحق العالمي في مارس/آذار المقبل.

وتأهلت المنتخبات الستة إلى المرحلة الرابعة باحتلالها المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها، خلال المرحلة الثالثة من التصفيات التي اكتملت الثلاثاء الماضي.

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المصدر: الجزيرة + رويترز

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