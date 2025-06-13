السعودية وقطر تستضيفان المرحلة الرابعة لتصفيات كأس العالم 2026
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة أن السعودية وقطر حصلا على حق استضافة المرحلة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ووصلت قطر والسعودية إلى المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية وسينضم إليهما العراق وعُمان وإندونيسيا والإمارات في القرعة التي ستقام يوم 17 يوليو/تموز المقبل.
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ويأتي قرار إقامة المرحلة الرابعة من التصفيات في السعودية وقطر بعد تأكيد العراق في وقت سابق من هذا الأسبوع تقديمه لطلب لاستضافة إحدى المجموعتين.
نظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم
وستقسم الفرق إلى مجموعتين تضم كل منهما ثلاثة منتخبات، وسينضم المتصدران إلى اليابان وأستراليا وإيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن في البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخبا وستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وستقام مباريات المرحلة الرابعة على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من الثامن وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويخوض وصيفا المجموعتين مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ويتأهل الفائز فيهما إلى الملحق العالمي في مارس /آذار المقبل.
وتأهلت المنتخبات الستة إلى المرحلة الرابعة باحتلالها المركزين الثالث والرابع في مجموعاتها خلال المرحلة الثالثة من التصفيات التي اكتملت يوم الثلاثاء الماضي.