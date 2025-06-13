حسام البدري: الأهلي سيهزم إنتر ميامي وأتوقع مفاجأة من الوداد والترجي والهلال

تونس- يستعد الأهلي المصري لمشاركة جديدة في كأس العالم للأندية عندما يخوض فجر السبت المباراة الافتتاحية للبطولة ضد إنتر ميامي الأمريكي، الفريق المستضيف وذلك على ملعب هارد روك في مدينة ميامي.

ويعدّ الأهلي أكثر الأندية العربية والإفريقية حضورا في مونديال الأندية إذ يشارك للمرة العاشرة في تاريخ المسابقة، منذ أول ظهور له في نسخة 2005، كما أنه ثاني أكثر الأندية مشاركة على الإطلاق بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي الذي يخوض البطولة للمرة 12 في تاريخه.

ويلعب الأهلي، الذي سبق له أن أحرز الميدالية البرونزية (المركز الثالث) في 4 نسخ للبطولة في أعوام: 2006 و2020 و2021 و2023، منافسات الدور الأول في المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويملك المدرب السابق للنادي الأهلي حسام البدري 4 مشاركات مع الفريق في مونديال الأندية، 3 منها كمدرب عام وواحدة كمدرب أول وذلك في 2012 عندما بلغ فريق القلعة الحمراء الدور نصف النهائي قبل أن يخسر المباراة الترتيبية.

ويجرّ البدري وراءه تجربة تدريبية لافتة سواء على رأس النادي الأهلي أو مع منتخب مصر فضلا عن تجارب أخرى خارج مصر من بينها منصبه الحالي مدربا للنادي الأهلي طرابلس الليبي الذي تسلم مقاليد تدريبه في بداية موسم 2024 ـ 2025.

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وفي مقابلة خاصة للجزيرة نت تحدث حسام البدري عن حظوظ الأهلي المصري في كأس العالم للأندية ومدى جاهزيته للمباراة الافتتاحية أمام رفاق ليونيل ميسي، كما تطرق إلى حظوظ الفرق العربية في البطولة والأندية التي ستنافس على اللقب، وتحدث عن تجربته في مونديال الأندية.

وفي ما يلي نص المقابلة:

الأهلي سيهزم إنتر ميامي

يبدأ النادي الأهلي المصري فجر الأحد مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأميركي، كيف تقرأ هذه المشاركة الجديدة وما حظوظ الفريق بين أندية المجموعة الأولى؟

أعتقد أن النادي الأهلي استعد على أكمل وجه للمسابقة وبات في تمام الجاهزية للدفاع عن حظوظه في مجموعة لن تكون سهلة بالمرة، فالفريق قام بمعسكر طويل المدى في الولايات المتحدة وأجرى مباراة ودية إضافة إلى التعزيزات القوية التي ضمها إلى صفوفه بمناسبة كأس العالم.

التعاقد مع أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيغيه والتونسي محمد علي بن رمضان وعودة أليو ديانغ بعد نهاية فترة الإعارة يجعل من الأهلي فريقا قويا وجاهزا وأتوقع أن يراهن على التأهل للدور الثاني رغم وجوده في مجموعة تضم بورتو البرتغالي الفريق ذا الخبرة الكبيرة وبالميراس البرازيلي أحد أفضل أندية البرازيل.

الأهلي يملك فرصة كبيرة للتألق في مونديال الأندية وأتوقع أن يتدارك خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتألق في كأس العالم.

عادة ما تكون المباراة الافتتاحية بمثابة مفتاح التأهل للأدوار الموالية، فهل تعتقد أن ذلك ينسحب على مواجهة الأهلي مع إنتر ميامي بقيادة نجمه ليونيل ميسي في افتتاح البطولة؟

نعم، المباراة سيكون لها تأثيرها بشكل كبير على حظوظ الفريقين، بالنسبة للأهلي على وجه الخصوص لأني أعتقد أنها المباراة الأقل صعوبة من مواجهتي بورتو وبالميراس.

الأهلي المصري أفضل من إنتر ميامي حتى ولو كان الأخير يضم ليونيل ميسي، نحن نعلم أن إنتر ميامي ليس الفريق الأقوى في الدوري الأميركي والأهلي قادر على الفوز عليه، أتوقع أن ينتصر رفاق محمد الشناوي على الفريق المستضيف ويستهلون مشاركتهم في البطولة كأحسن ما يكون.

الأهلي يملك شهرة عالمية من خلال مشاركاته السابقة في البطولة وأحرز الميدالية البرونزية 3 مرات، الجميع يعرف هذا النادي العظيم، وسيتأكد ذلك في المباراة الافتتاحية بإذن الله.

من تتوقع من لاعبي الأهلي الحاليين أن يكون المفاجأة السارة في كأس العالم للأندية؟

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الأهلي قام بصفقات كبيرة أتوقع لجميعها البروز في البطولة لكونها ستسعى لتثبيت أقدامها في التشكيلة الأساسية، لكن أتوقع أن يكون محمود تريزيغيه الوافد الجديد على الفريق واحدا من اللاعبين الذين سيتركون بصمتهم في ملاعب أميركا.

كيف ترى المشاركة العربية في كأس العالم للأندية 2025، بحضور 5 أندية هي الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي والعين الإماراتي والهلال السعودي؟

الأندية العربية الخمسة تملك خبرة كبيرة ومشاركتها في النسخة الحالية ليست الأولى في تاريخ المسابقة، وفضلا عن ذلك فهي تتألق بشكل دائم على المستويين العربي والقاري، أندية مثل الترجي التونسي المتوج بالثنائية في بلاده والهلال السعودي الفريق القوي والذي يضم لاعبين من طراز عال.

العين الإماراتي والوداد المغربي سيدافعان عن حظوظهما أيضا رغم وجودهما معا في مجموعة صعبة تضم مانشستر سيتي ويوفنتوس.

الأندية العربية ستكون بالفعل أمام منافسة صعبة جدا ولكن أرجو أن تحدث أكبر المفاجآت وأن يكون خوض المونديال فرصة لها للتطور بقطع النظر عن نتائجها.

توليت قيادة الأهلي في مونديال الأندية 2012، ماذا تركت لك تلك المشاركة وما هي أفضل مشاركات الأهلي في تاريخ المسابقة؟

بالنسبة لي شاركت في كأس العالم للأندية 4 مرات كاملة، 3 مرات كنت مدربا عاما (مدرب مساعد) ومرة واحدة كنت مدربا أول ونجحت في قيادة الأهلي للدور نصف النهائي بعد الفوز في ربع النهائي على هيروشيما الياباني.

في نصف النهائي اصطدمنا بنادي كورنثيانز البرازيلي الذي توج باللقب في ما بعد بالفوز على تشيلسي بطل أوروبا، وانهزمنا ضده (1 ـ0) في مباراة متقاربة جدا فنيا.

في المباراة الترتيبية من أجل الميدالية البرونزية انهزمنا ضد مونتيري المكسيكي واكتفينا بالمركز الرابع في واحدة من أفضل النسخ على المستوى الفني والتنافسي.

كنت شاركت أيضا مدربا مساعدا للأهلي في مونديال الأندية 2005 و2006 حين توجنا بالميدالية البرونزية، وأيضا نسخة 2008.

برأيك من الأندية التي تعتقد أنها ستراهن على لعب الأدوار الأولى في البطولة وهل تتوقع حدوث بعض المفاجآت؟

من وجهة نظري أستبعد أن يخرج اللقب وحتى نهائي كأس العالم للأندية 2025 عن أندية أوروبا، هذه الفريق قوية بتعزيزاتها وبمستوى المنافسة العالي جدا، كما أنها تسيطر تقريبا بالكامل على كل البطولات السابقة في مونديال الأندية وبالتالي سيكون من الصعب أن نشاهد مفاجآت كبرى في هذه النسخة.

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أتمنى بالفعل أن تكون المفاجأة الكبرى من النادي الأهلي المصري ومن أندية عربية ولكن البطولة لن يتوج بها غير فريق من أوروبا، أندية مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وإنتر ميلان ستكون لها كلمتها في الأدوار الأولى بالتأكيد.

ما تعليقك على تضاؤل الاهتمام الجماهيري بكأس العالم للأندية وعدم الإقبال بشكل مكثف على اقتناء تذاكر المباريات ومن بينها مواجهة الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي؟

لا أستغرب ذلك الأمر بسبب مكانة كرة القدم في الولايات المتحدة الأميركية وأرى أن هناك مباريات معينة ستحظى بحضور جماهيري كبير مثل المواجهات التي تكون أندية مانشستر سيتي وريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونخ، طرفا فيها.

المباريات الاقصائية خصوصا في ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي ستحظى بالاهتمام حسب اعتقادي.

بعد تجارب طويلة في تدريب أندية عربية عدة في مقدمتها الأهلي المصري، ثم الصفاقسي التونسي والمريخ السوداني، تخوض منذ بداية الموسم 2024 ـ 2025 تجربة في الدوري الليبي من خلال قيادة الأهلي طرابلس، كيف تحكم على هذه المحطة حتى الآن؟

تجربتي التدريبية التي تحملني للمرة الأولى إلى الدوري الليبي وتحديدا على رأس أحد أعرق الأندية في البلاد الأهلي طرابلس أعتبرها تحديا جديدا في مسيرتي، حققنا نتائج جيدة حتى الآن في مسابقة الدوري والفريق يحتل المركز الأول برصيد 16 نقطة في مرحلة السداسي قبل 3 جولات من النهاية.

الأوضاع التي تمر بها الكرة في ليبيا انتقالية ولا تبدو سهلة ولكنني فخور بتجربتي مدربا للأهلي طرابلس وهدفنا هو التتويج باللقب والتأهل لدوري أبطال أفريقيا.