أميركا ترفض منح تأشيرة للاعب بكأس العالم للأندية 2025

أكد نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني اليوم الجمعة أن مدافعه إيرتون كوستا سيغيب عن كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد رفض منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة بسبب شكوى جنائية ضده في بلده الأرجنتين.

وقبل كوستا في عام 2023 عقوبة تحت المراقبة لتجنب المحاكمة بتهمة السرقة المشددة في عام 2018، والتي قرر المسؤولون الأميركيون أنه لا يزال يقضيها.

وتعد الإدانات الجنائية سببا لعدم السماح بالدخول إلى الولايات المتحدة، ويأتي هذا القرار وسط حملة أوسع نطاقا من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب على إصدار التأشيرات لبعض الزوار والطلبة.

وقال متحدث باسم النادي لوكالة رويترز "يمكننا تأكيد أن أيرتون كوستا لن يشارك مع بوكا في كأس العالم للأندية".

وأضاف "كان من المقرر أن يسافر المدافع مساء الأربعاء (الماضي)، لكنه لم يحصل على التأشيرة".

ولم يتسن الحصول على رد فوري من السفارة الأميركية في بوينس آيرس على طلب للتعليق أرسل بالبريد الإلكتروني خارج ساعات العمل العادية.

ويستهل بوكا جونيورز مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة بنفيكا البرتغالي في ميامي يوم الاثنين المقبل.