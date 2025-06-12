سيارات وأوسمة للاعبي أوزبكستان بعد تأهلهم التاريخي لكأس العالم 2026

منح رئيس أوزبكستان، شوكت ميرزاييف، الجهاز الفني ولاعبي منتخب بلاده لكرة القدم، سيارات وهدايا معنوية أخرى بسبب تأهلهم إلى كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخ البلاد.

وفاز منتخب أوزبكستان على ضيفه منتخب قطر 3-صفر، يوم الثلاثاء، في الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026 الذي يقام في أميركا والمكسيك وكندا.

الرئيس الأوزبكي " شوكت ميرضيايف "

يقوم بتكريم طاقم منتخب أوزبكستان وكذلك الحكم الأوزبكي الشهير " رافشان إيرماتوف " بعد نهاية المباراة والإحتفال بالتأهل التاريخي للمونديال

🇺🇿 أوزبكستان دولة نالت إستقلالها 1991 🇺🇿

👏🏻👏🏻 #WCQ pic.twitter.com/qx2TOer7hL — KingR (@IR88K) June 10, 2025

ورفع منتخب أوزبكستان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة بفارق نقطتين عن إيران، متصدرة المجموعة، ليضمن المنتخبان التأهل للمونديال.

وتحقق حلم طال انتظاره لملايين من عشاق كرة القدم في أوزبكستان بعد 7 محاولات فاشلة للتأهل.

وإضافة إلى السيارات مُنح لاعبو المنتخب الأوزبكي ومدربوه أوسمة وتشريفات رسمية تكريمًا لإنجازهم التاريخي و"دورهم في تعزيز روح الوطنية وحب الرياضة بين الشباب"، وفي احتفال رسمي أقيم بعد المباراة، سلم الرئيس الأوزبكي الأوسمة والميداليات والألقاب الفخرية.