شاهد.. ألكسندر أرنولد بالإسباني: انتقالي لريال مدريد حلم تحقق

قدم نادي ريال مدريد الإسباني، مدافعه الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر-أرنولد كلاعب جديد في صفوف الفريق اليوم الخميس.

ورحل ألكسندر-أرنولد المولود في ليفربول الشهر الماضي عن نادي طفولته وسط دموعه بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية، قبل أن ينضم إلى ريال في صفقة مدتها 6 سنوات.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية فإن ريال مدريد دفع رسوما قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني (13.58 مليون دولار) للتعاقد مع ألكسندر-أرنولد (26 عاما) قبل انتهاء عقده مع ليفربول في 30 يونيو/حزيران الجاري، ليضمن بذلك مشاركته مع الفريق في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو/ تموز المقبل.

وتحدث ألكسندر-أرنولد باللغة الإسبانية، وقال "شكرا للرئيس وللنادي على هذه الفرصة، إنه حلم تحقق، أنا سعيد جدا وفخور بوجودي هنا، أتطلع إلى إظهار مهاراتي أمام جماهير ريال مدريد".

وأضاف "أعلم أن اللعب لريال مدريد مسؤولية كبيرة، لكنني مستعد لتقديم كل ما لدي، أريد أن أظهر مهاراتي.. أريد الفوز بعديد من الألقاب والاستمتاع باللعب مع أفضل اللاعبين في العالم".

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وسيرتدي ألكسندر-أرنولد القميص رقم 12 مع ريال مدريد، إذ تحظر لوائح كرة القدم الإسبانية استخدام رقم 66 الذي كان يحمله مع ليفربول.

وجرت مراسم التقديم، في سيوداد بمدريد، وبدأت بعرض فيديو لأفضل لحظات اللاعب.

وبعدها ألقى رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز كلمة قال فيها "اليوم مهم جدا لجميع الجماهير، لأن ريال مدريد يضم لاعبا فاز بكل شيء، وهو أحد أفضل المدافعين في العالم، الذي صنع التاريخ في أحد أهم وأعرق أندية كرة القدم، ليفربول. نرحب اليوم بلاعب استثنائي يرغب في تجربة متعة ارتداء قميصنا. نرحب بترينت ألكسندر-أرنولد".

وتابع: "عزيزي ترينت، أنت الآن جزء من ريال مدريد، إنه النادي الكروي الأكثر نجاحا والأكثر إثارة للمحبة والإعجاب في العالم. النادي الذي فاز بـ15 لقبا أوروبيا".

وأوضح "إذا اخترت اللعب لريال مدريد، فذلك لأن موهبتك وقدرتك على التضحية تدفعك إلى الإيمان بأنك ستحقق نجاحا جديدا هنا، لتحقيق ذلك، تنتظرك قاعدة جماهيرية ستدعمك دائما وتمنحك القوة اللازمة عندما تكون في أشد الحاجة إليها. البرنابيو في انتظارك. هناك، ستعيش لحظات فريدة يصعب أحيانا فهمها. سيأسرك سحره وغموضه".

وأشار إلى أنه "طالما كانت عائلتك حاضرة في كل مرحلة من مراحل حياتك، نعلم مدى أهمية والديك، مايكل وديان، وأخويك، تايلر ومارسيل، بالنسبة لك. إنهم يمثلون العمل والجهد الذي جعلك اللاعب الذي أنت عليه اليوم. لأنك تعلم جيدا التضحيات التي بذلها والداك وأخواك لتحقيق أحلامك. إنهم هنا، مع صديقتك، إستيل، لمرافقتك في أحد أكثر أيام حياتك إثارة".

وأكد بيريز أنه "ستفهم سريعا ما هو ريال مدريد. كل لقب دافع قوي للفوز بالتالي. والتالي هو كأس العالم للأندية، الذي يبدأ هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، وسيكون تحدينا الأول معك".

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وأوضح أن "هذا الشعار وهذا القميص رمزان للعمل الجاد والجهد والتطور المستمر وروح الفريق والتواضع والاحترام، وبالطبع التضامن. ينضم إلينا أحد أكبر اللاعبين في عالم كرة القدم العالمية وهو مستعد لدخول تاريخ أكبر ناد في التاريخ".