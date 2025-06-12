لاعب سابق بالدوري الإنجليزي متهم بتهريب طنين من الكوكايين

يواجه نجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق روني ستام عقوبة السجن 13 عاما بعد اتهامه بتهريب طنين من الكوكايين.

ومنذ اعتقاله لأول مرة في يونيو/حزيران الجاري، يوجد ستام رهن الاحتجاز ولا تزال محاكمته مستمرة، وقد يُغرّم مدافع ويغان السابق بما يبلغ 2.04 مليون دولار، إذا أُدين بالاتجار في المخدرات التي تبلغ قيمتها السوقية 65.23 مليون دولار.

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اللاعب المعتزل مثل الثلاثاء الماضي أمام محكمة هولندية برفقة شقيقه رودي (43 عاما)، وخلال المحاكمة في بريدا، تحدث الشقيقان كيف نقلا الكوكايين من أميركا الجنوبية إلى هولندا عامي 2020 و2021.

وأفادت النيابة العامة بالعثور على أدلة على وجود صور لشحنات مخدرات في محادثات هاتفية مشفرة بين روني ورودي، ووردت أنباء عن وجود صور لكتل ​​الكوكايين ضمن رسائل الثنائي.

وطالب المدعي العام بسجن ستام حتى عام 2038 وتغريمه 1.7 مليون يورو لدوره في الجرائم المزعومة، في الوقت نفسه يواجه شقيقه رودي عقوبة السجن لأكثر من 6 سنوات وغرامة مماثلة، في حال إدانته.

وأبلغ ستام المحكمة أنه متورط في شحنة 20 كيلوغراما إلى ألمانيا عام 2020، لكنه نفى أي تورط آخر في تجارة المخدرات، وادعى المدافع السابق أن الأموال الموجودة في حساباته المصرفية جاءت من مسيرته الكروية.

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وأمضى المدافع السابق ثلاث سنوات في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما فاز ستام بلقب الدوري الهولندي مع نادي تفينتي عام 2010 تحت قيادة المدرب السابق لمنتخب إنجلترا ستيف مكلارين، قبل أن ينتقل إلى ويغان مقابل 2.72 مليون دولار في العام نفسه.