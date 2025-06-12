سبب انسحاب موهبة بايرن ميونخ قبل مونديال الأندية

يبدأ بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني مشواره في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأميركية يوم الأحد بمواجهة أوكلاند سيتي.

ويلعب بايرن ميونخ في المجموعة الثالثة لكأس العالم للأندية 2025 إلى جانب أوكلاند سيتي النيوزيلندي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وبنفيكا البرتغالي.

وضم العملاق البافاري 4 لاعبين شبّان من أكاديميته للمشاركة في البطولة العالمية، هم: ليون كلاناك، وكاسيانو كيالا، وجونا كوسي-أساري، وديفيد سانتوس دايبر.

لكن الموهبة ويزدوم مايك (16 سنة) -الذي كان من المقرر أن يشارك في المونديال- اضطر للانسحاب من أجل استكمال امتحاناته.

ولم يشارك مايك بعد مع الفريق الأول لبايرن ميونخ، حيث انضم إلى أكاديمية النادي قبل 3 سنوات، وسجل 22 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة في 23 مباراة مع فرق بايرن ميونخ للشباب هذا الموسم.

في المقابل، تعاقد بايرن ميونخ خلال سوق الانتقالات الاستثنائية التي امتدت من الأول إلى العاشر من يونيو/حزيران الجاري مع لاعبين قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

وانضم قلب الدفاع جوناثان تاه، البالغ من العمر 29 عاما، إلى بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر قادما من باير ليفركوزن، كما تعاقد الفريق الألماني مع لاعب الوسط توم بيشوف، البالغ من العمر 19 عاما، قادما من هوفنهايم.