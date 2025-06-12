مليارات الدولارات حققتها كرة القدم موسم 2023-2024

قالت شركة ديلويت -أمس الأربعاء- إن سوق كرة القدم في أوروبا نمت بنسبة 8% من حيث الإيرادات في موسم 2023-2024، لتصل إلى 38 مليار يورو (43.46 مليار دولار) مع تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز أكبر قدر من الإيرادات.

وأضافت ديلويت في مراجعتها السنوية للجوانب المالية في كرة القدم، أن مسابقات الدوري الخمس الكبرى (الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني والدوري الإسباني والدوري الإيطالي ودوري الدرجة الأولى الفرنسي) حققت إيرادات بقيمة 20.4 مليار يورو بزيادة قدرها 4%.

وحققت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أعلى إيرادات بين الدوريات الكبرى في أوروبا بقيمة 6.3 مليارات جنيه إسترليني (8.5 مليارات دولار).

ومع ذلك، سجلت الأندية "الستة الكبرى" التقليدية في دوري الأضواء الإنجليزي متوسط نمو أقل في الإيرادات (3%) مقارنة بأندية أخرى نافست في البريميرليغ في موسمي 2023-2024 و2022-2023 (11%).

وقالت الدراسة إن النمو كان مدفوعا إلى حد كبير بزيادة الدخل التجاري للأندية، مما أدى أيضا إلى تحقيق الفرق مجتمعة إيرادات تجارية تزيد على ملياري جنيه إسترليني للمرة الأولى.

وقال تيم بريدج الشريك الرئيسي في وحدة مجموعة ديلويت الخاصة بالماليات في القطاع الرياضي "أدى التركيز على تطوير الملاعب وتنويع الإيرادات التجارية إلى نمو سوق كرة القدم الأوروبية في

موسم 2023-2024‭‬".

إعلان

وأضاف "يتزايد الضغط على المزيد من الأندية لزيادة الإيرادات في الوقت نفسه الذي تدير فيه ارتفاع التكاليف. يجب على القادة والملاك أن يدركوا أكثر من أي وقت مضى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم في إدارة هذه الأعمال".

وسجلت الأندية في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا أرباحا تشغيلية إجمالية بـ600 مليون دولار للموسم الثاني على التوالي، في حين انخفضت نسبة الإيرادات الإجمالية من 66% إلى 64%.

ارتفاع إيرادات الدوري الإنجليزي للسيدات

حققت الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات إيرادات مشتركة بلغت 65 مليون جنيه إسترليني في موسم 2023-2024، بزيادة قدرها 34%.

وتضاعفت إيرادات كل ناد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، في حين حققت جميع الأندية الـ12 إيرادات تزيد على مليون جنيه إسترليني للمرة الأولى، بمتوسط إيرادات بلغ 5.4 ملايين جنيه إسترليني.