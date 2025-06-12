شاهد.. صورة لمايك تايسون بالذكاء الاصطناعي تحصد آلاف المشاهدات

كشف الملاكم الأسطوري مايك تايسون عن صورة غريبة تم إنتاجها بواسطة الذكاء الاصطناعي أطلق عليها اسم "مايك الأبيض".

ونشر تايسون -الذي حقق عودة مذهلة إلى الحلبة عندما تنافس مع جيك بول في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- الصورة على إنستغرام لمشاركتها مع متابعيه البالغ عددهم 33.5 مليونا.

وأظهرت الصورة رجلا يشبه بطل الوزن الثقيل السابق بشكل مذهل، مع تفاصيل وجه متطابقة بما في ذلك وشم الماوري الشهير على وجهه، ولكن مع الفرق الواضح في بشرته البيضاء.

كتب تايسون مع الصورة "مايك الأبيض؟ أنتم تعلمون أن هذا ليس صحيحا".

وبعد مرور 14 ساعة فقط على نشرها، حصدت الصورة ما يزيد عن 641 ألف إعجاب، وأشار بعض المتابعين إلى أن الرجل في الصورة التي أنتجها الذكاء الاصطناعي يبدو مشابها لأسطورة مشهد القتال بروك ليسنر.

في رد صريح، كتب أحد المعجبين "إنه بروك ليسنر" وكتب آخر "بروك تايسون"، وعلق متابع آخر: الصورة التي أنتجها الذكاء الاصطناعي تشبه صورة زميل ليسنر في منظمة "دبليو دبليو إي" جون سينا.

وبروك ليسنر هو مصارع أميركي من أصول ألمانية فاز ببطولة الوزن الثقيل سابقا في منظمة "دبليو دبليو إي" ومنظمة "يو إف سي" لفنون القتال المختلطة.

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كما يحمل أيضا الرقم القياسي باعتباره أصغر رجل على الإطلاق يفوز ببطولة "دبليو دبليو إي" عندما توّج باللقب في سن 25 عاما و44 يوما.

وفي غضون ذلك، عُرض على تايسون الشهر الماضي عودة مذهلة إلى الحلبة لمواجهة مقاتل فنون القتال المختلطة فيدور إميليانينكو.

واعتزل "الرجل الحديدي" البالغ من العمر 58 عاما الحلبة في 2005، لكنه عاد بعد 19 عاما لمواجهة جيك بول في ملعب "إيه تي أند تي" (AT&T) في تكساس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحصل على 16 مليون جنيه إسترليني مقابل جهوده، لكنه بدا وكأنه ظلٌ لشخصيته السابقة حيث عانى من خسارة بالإجماع على نطاق واسع.

وعرضت منظمة الرياضات القتالية الكازاخستانية ألاش برايد ليج "إيه بي إل" (APL) على تايسون -الذي فاز بـ50 نزالا و5 ألقاب عالمية كبرى- خوض معركة ضد أيقونة فنون القتال المختلطة الروسية.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة عليمجان بيكتاييف، في حديثه في أستانا بكازاخستان قبل أيام، "نحن نخطط لإقامة نزال بين مايك تايسون وفيدور إميليانينكو".