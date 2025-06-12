الهداف السوري عمر السومة يعزز صفوف الوداد المغربي بكأس العالم للأندية

تعاقد الوداد المغربي مع الهداف السوري المخضرم عمر السومة في صفقة انتقال حر، حسب قوائم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية بكرة القدم.

وورد اسم السومة ضمن قائمة لاعبي الوداد على الصفحة الخاصة للبطولة في موقع الاتحاد الدولي (فيفا).

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ونشر حساب النادي المغربي على فيسبوك مقطعا ترويجيا للإعلان المنتظر، يظهر ظلا للسومة يؤدي التحية العسكرية في إشارة إلى احتفاله الشهير من دون الكشف عن تفاصيل.

وقال السومة في تصريحات تلفزيونية: "وقعت عقدا مع العروبة (السعودي) لمدة 6 أشهر وانتهى. لا أملك عروضا رسمية من الأندية السعودية، لكن هناك كلاما مع أكثر من ناد".

وعما إذا كان سيشارك مع الوداد في مونديال الأندية، أضاف "سأشارك في مونديال الأندية، لكن ليس بمقدوري ذكر اسم النادي".

وجاء انتقال السومة (36 عاما) ضمن سوق الانتقالات الخاصة بالأندية المشاركة في مونديال الأندية، وذلك بعد انتهاء عقده مع العروبة السعودي قادما من العربي القطري.

واستهل السومة مسيرته مع الفتوة السوري، قبل أن ينتقل للقادسية الكويتي. وبعدها، انتقل للأهلي السعودي ليحقق معه كثيرا من الإنجازات خلال 8 مواسم، من ضمنها الفوز بالدوري موسم 2016.

والتحق هداف الدوري السعودي 3 مرات بمعسكر الوداد في الولايات المتحدة، وذلك تمهيدا لانضمامه للتدريبات تحت إشراف المدرب محمد أمين بنهاشم.

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ويُعد السومة من أبرز المهاجمين العرب، وهو الهداف التاريخي للدوري السعودي، بعد مسيرة حافلة قضاها مع النادي الأهلي قبل انتقاله لاحقا إلى العروبة.

وتعاقد الوداد مع الدولي السابق نور الدين أمرابط، وقلب الدفاع الهولندي بارت مايرس قادما من فريق بوراتس بانيا لوكا البوسني، والمهاجم البوركينابي عزيز كي من يونغ أفريكانز التنزاني، ولاعب وسط الفتح الرباطي حمزة الهنوري.

ويستهل الوداد مشواره بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي يوم 18 يونيو/حزيران في فيلادلفيا، قبل أن يلتقي مع يوفنتوس الإيطالي، ثم العين الإماراتي.