رياضة|الدوري الإنجليزي

الدانماركي فرانك خامس مدرب لتوتنهام في 6 سنوات

توماس فرانك المدرب السابق لبرنتفورد (غيتي)
12/6/2025-|آخر تحديث: 23:28 (توقيت مكة)

أعلن اليوم الخميس توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعيين توماس فرانك، المدرب السابق لبرنتفورد، مدربا للفريق حتى عام 2028.

ويحل الدانماركي مكان أنجي بوستيكوغلو الذي أقيل من تدريب الفريق، وسيكون بذلك خامس مدرب للفريق خلال 6 أعوام.

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وقال توتنهام في بيان: "بالتعاقد مع توماس، نكون بذلك قد نجحنا في تعيين واحد من أكثر المدربين تقدما وابتكارا في اللعبة. إنه يتمتع بسجل حافل في تطوير اللاعبين والفرق، ونتطلع إلى قيادته للفريق خلال استعداداتنا للموسم المقبل".

وأضاف: "يتمتع توماس بخبرة واسعة في كرة القدم الإنجليزية، إذ تولى تدريب برنتفورد منذ عام 2016 وأصبح أحد أقدم المدربين الحاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال فترة عمله مع برنتفورد، حقق تحولا في النادي وصعد به من دوري الدرجة الثانية إلى فريق راسخ في الدوري الممتاز، متجاوزا التوقعات باستمرار وبشكل كبير لفترة طويلة".

المصدر: وكالات

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