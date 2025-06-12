الاتحاد الفلسطيني يشكو حكم مباراة عُمان بتصفيات كأس العالم

قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم -الخميس- إنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي (فيفا) والاتحاد الآسيوي للعبة للتحقيق مع الحكم الإيراني موعود بونياديفارد، لاحتسابه ركلة جزاء قرب النهاية أسفرت عن هدف تعادل لعُمان في مباراتهما بالمرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتنافست فلسطين وعُمان على المقعد الأخير المؤهل إلى ملحق التصفيات بعدما ضمن منتخبا كوريا الجنوبية والأردن التأهل المباشر باحتلالهما أول مركزين في المجموعة الثانية، في حين احتل العراق المركز الثالث ليضمن التأهل إلى الملحق.

وضمن التعادل 1-1 الثلاثاء الماضي تأهلت عُمان للدور الرابع من التصفيات.

وجاء في بيان الاتحاد الفلسطيني "بعد مراجعة دقيقة لمقاطع الفيديو الرسمية تبين لنا بشكل واضح أن قرار الحكم موعود بونياديفارد باحتساب ركلة الجزاء لم يكن صائبا".

ويضيف "بناء على ذلك تقدمنا في الاتحاد الفلسطيني بشكوى رسمية إلى كل من الفيفا والاتحاد الآسيوي، مطالبين بإجراء تحقيق شامل في ملابسات هذه الواقعة والتدقيق في كافة الإجراءات والقرارات التي رافقت احتساب ركلة الجزاء، بما يكفل إحقاق العدالة وفقا للوائح والأنظمة المعتمدة لدى الاتحادين".

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وأنهى منتخب عُمان المرحلة الثالثة من التصفيات في المركز الرابع بمجموعته برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منتخب فلسطين الخامس.