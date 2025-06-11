13 منتخبا ضمنت التأهل لمونديال 2026
11/6/2025
ضمن 13 منتخبا التأهل لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وكانت البرازيل آخر المتأهلين بعد الفوز 1-صفر على باراغواي -فجر اليوم الأربعاء- ضمن الجولة الـ15 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
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كما ضمن الأردن التأهل أيضا (لأول مرة في تاريخه) ليكون "النشامى" العربي الوحيد بين المنتخبات التي ضمنت التأهل.
وسيقام المونديال على 16 ملعبا في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا ابتداء من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز من العام المقبل، وتمت زيادة عدد الفرق إلى 48 منتخبا (104 مباريات).
وستقام كل مباريات البطولة في أميركا ابتداء من دور الثمانية، وسيقام النهائي في ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي.
وفيما يلي المنتخبات المتأهلة للمونديال:
- البرازيل
- الأرجنتين
- الإكوادور
- كندا
- أميركا
- المكسيك
- نيوزيلندا
- إيران
- أوزبكستان
- كوريا الجنوبية
- الأردن
- اليابان
- أستراليا
المصدر: الجزيرة