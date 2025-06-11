شاهد.. منتخب السنغال يحقق فوزا تاريخيا على إنجلترا

حقق منتخب السنغال فوزا تاريخيا على إنجلترا، وألحق به أول هزيمة على يد منافس من أفريقيا في 22 مباراة، بالفوز عليه 3-1 اليوم الثلاثاء في مباراة ودية لكرة القدم جرت على ملعب سيتي جراوند بفضل أهداف إسماعيلا سار وحبيب ديارا وشيخ سابالي.

ومددت السنغال سلسلتها الخالية من الهزائم إلى 24 مباراة، في حين كانت خسارة إنجلترا -والتي تضمنت هدفا أُلغي بشكل مثير للجدل في وقت متأخر من المباراة سجله جود بيلينغهام بسبب لمسة يد أثناء بناء الهجمة- هي هزيمتها الأولى في 4 مباريات تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل.

وقال القائد هاري كين لقناة "آي تي في" التلفزيونية "لم يكن أداؤنا جيدا بما يكفي. أتيحت لنا بعض الفرص، لكن مع امتلاكنا الكرة وبدونها، لم تكن الأمور تسير على ما يرام. لم نعثر على الإيقاع المناسب. فقدنا تلك الروح الهجومية التي كانت لدينا".

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 HARRY KANE OPENS THE SCORING FOR ENGLAND! 1-0 England.pic.twitter.com/4VORAx19jK — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 10, 2025

وتقدمت إنجلترا، التي أجرت 10 تغييرات على تشكيلتها التي فازت 1-0 على أندورا في مباراة باهتة ضمن تصفيات كأس العالم السبت الماضي، عندما سجل كين في الدقيقة السابعة بعد أن تصدى حارس السنغال إدوار مندي لتسديدة أنتوني جوردون لتذهب الكرة بالخطأ في طريق كين.

🚨🇸🇳 ISMAILA SARR HAS EQUALIZED FOR SENEGAL! 1-1.pic.twitter.com/tsN4ZPPBJW — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 10, 2025

واستقبلت شباك أصحاب الأرض هدفا لأول مرة تحت قيادة توخيل عندما فاجأ سار منافسه كايل ووكر، الذي كان في غفوة دفاعية، ليحول تمريرة عرضية من نيكولا جاكسون نحو الشباك في الدقيقة 40.

🚨🇸🇳 HABIB DIARRA GIVES SENEGAL THE LEAD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2-1 Senegal.pic.twitter.com/vYqqIkLKOJ — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 10, 2025

وضاعف الضيوف تقدمهم في الدقيقة 62 عندما سدد ديارا كرة مرت بين ساقي الحارس دين هندرسون. وسجل سابالي هدفا في الوقت بدل الضائع، مما أثار صيحات استهجان من جماهير إنجلترا بعد صفارة النهاية.

🚨🇸🇳 CHEIKH SABALY MAKES IT THREE FOR SENEGAL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3-1 Senegal.pic.twitter.com/I1biDR5mbn — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 10, 2025

وقال كين "لن نصاب بالذعر، لكننا نعلم أننا بحاجة إلى أن نكون أفضل. أفكار جديدة ولاعبون جدد ينضمون إلى الفريق دون خبرة دولية. إنها مجموعة من العوامل معا، لكن لا توجد أعذار. علينا أن نستعد بسرعة، فكأس العالم قادمة بسرعة كبيرة، لذا فإن كل معسكر تدريبي مهم للغاية الآن".

إعلان

وأطلقت السنغال 9 تسديدات على مرمى هندرسون مقابل 4 لإنجلترا، بما في ذلك ضربة رأس مبكرة من سار أبعدها هندرسون إلى خارج المرمى.

وأهدر جوردون فرصة ذهبية لمنح إنجلترا التقدم بهدفين في الشوط الأول عندما أخطأ في التعامل مع تمريرة ووكر العرضية من مسافة قريبة.

وتصدى مندي لتسديدة رائعة في اللحظات الأخيرة من المباراة ليحرم إنجلترا من هدف التعادل عن طريق بوكايو ساكا.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 JUDE BELLINGHAM HAS EQUALIZED IN THE 84TH MINUTE FOR ENGLAND !!!!!!!!!!!! 2-2.pic.twitter.com/IfLKPtoAtK — Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 10, 2025

وقال توخيل "نتيجة مخيبة للآمال، لست متأكدا إن كان الفريق يستحق نتيجة أفضل. لكنني شعرتُ مجددا ببعض الجمود، ولم أكن نشيطا بما يكفي لفترة طويلة من المباراة".

وأضاف "استقبلنا أول هدفين، وهما هدفان في غاية السهولة. كنا بحاجة للدفاع بشكل أفضل. كان رد فعلنا جيدا بعد تراجعنا، إذ أصبحنا فجأة أكثر نشاطا وحرية ومرونة وهجومية تجاه مرمى الخصم".