هجوم إسرائيلي على غوارديولا بعد حديثه عن "كابوس" أطفال غزة

هجوم إسرائيلي على الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بعد حديثه عن معاناة أطفال قطاع غزة واعتباره أن "ما نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية".

وقال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، إنه "معك حق يا بيب. سيكون أطفال أوروبا التاليين في قائمة المنظمات الإرهابية الإسلامية. لقد أوضحوا سابقا أنهم بعد أن ينتهوا من إسرائيل، سينتقلون إلى بقية العالم الحر. إذا خسرت إسرائيل، فأنت التالي".

أما هيئة البث الإسرائيلية فركزت على أن غوارديولا "لم يذكر كلمة واحدة عن الرهائن الإسرائيليين في القطاع، لكنه تحدث بإسهاب عن سكان غزة".

وكان غوارديولا ألقى -أول أمس الاثنين- خطابا تاريخيا خلال حفل أقيم بجامعة مانشستر بعد منحه درجة الدكتوراه الفخرية تكريما لما قدمه لمدينة مانشستر منذ عام 2016 سواء داخل الملعب أو خارجه.

وقال المدرب الإسباني "نحن في صمت تام أمام مشاهد العنف التي نراها، وأشعر بحزن عمق لسقوط الأبرياء في أوكرانيا والسودان وغزة".

وتابع أن "ما نشاهده في غزة أمر مؤلم للغاية، هذا يؤلم جسدي.. نشاهد وفاة الآلاف من الأبرياء والأطفال ومعاناة الآلاف من العائلات بسبب أحداث العنف".

وأضاف "ربما يعتقد البعض أنه ليس من شأننا أن نشاهد قتل أطفال أعمارهم 4 أو 5 أعوام بسبب قنبلة بينما لا يوجد مستشفى من الأساس لعلاج المصابين.. أقول لهؤلاء فكروا كما تريدون، ولكن أنت القادم.. طفلك سيكون الضحية القادمة".

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ووضح "أرى أطفالي أمام عيني منذ بداية كابوس أطفال غزة، وأنا خائف. في عالم يُخبرنا أحيانا أننا صغار جدا على إحداث فرق، فالأمر مسألة اختيار، اختيار التظاهر ورفض الصمت عند الضرورة".

واستطرد أحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم "مرعوب للغاية بما يحصل في غزة، الناس تقول إننا نعيش في مكان بعيد، لكن الأمر لا يتعلق بالأيديولوجيا بل بالإنسانية".

وروى مدرب السيتي قصة عن اشتعال غابة وسط خوف كل الحيوانات بينما تحلق الطيور في السماء وترش مياه ضعيفة على الغابة لإخمادها وشاهد الثعبان الموقف ضاحكا بسخرية من موقف الطائر.

وواصل أن "الطائر الصغير رد عليه بأنه يعرف أن ما يفعله لن يخمد الحرائق ولكنه يقوم بدوره".

وختم أن "هذه هي قصة العالم.. يخبرونا بأن تأثيرنا صغير للغاية.. ولكن الحقيقة أن قوة هذا العالم ليست بالقوة نفسها، بل بأن تكون صاحب مبدأ، وترفض الصمت وقت الحاجة إلى رفع صوتك".