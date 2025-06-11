إيكاردي يتهم زوجته السابقة بسرقة ملايين الدولارات

اتهم النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم نادي غلطة سراي التركي، زوجته السابقة ووكيلة أعماله وواندا نارا بسرقة أمواله.

ووفقا للشكوى التي رفعها إيكاردي، زُعم أن واندا سحبت حوالي 7 ملايين يورو من حسابهما المصرفي المشترك وحولته إلى حسابها الشخصي، ودفع هذا الحادث إيكاردي إلى رفع دعوى قضائية.

وقال الدولي الأرجنتيني السابق "حوّلت 7 ملايين يورو من أموالي إلى حسابها الخاص"، مضيفا أنه أبلغ عنها الشرطة وأنه يملك الأدلة.

وصرّح الفريق القانوني لإيكاردي أن تحويل الأموال هذا تم دون موافقة موكله، ويعتبره غير قانوني، ويتخذ الفريق إجراءات قانونية للحصول على تعويضات وعقوبات جنائية ضد واندا نارا.

وتابع المهاجم السابق لإنتر ميلان وباريس سان جيرمان "لم تُفكّر واندا أبدا في بناتها، بل في غرورها وغيرتها فقط. عندما تحققت من الهاتف وجدتُ المزيد من الأدلة".

ويتشاجر إيكاردي (32 عاما) وعارضة الأزياء واندا (38 عاما) يوميا وعلنا منذ انفصالهما في 21 مارس/آذار الماضي بعد خلافات حادة بسبب مزاعم خيانة زوجية بينهما.

ورغم الحكم بانفصال الثنائي فإن جلسات المحاكمة مستمرة لتحديد الأمور المالية بين الطرفين، إذ يتواصل الخلاف حول طريقة تقسيم الأصول المنقولة وغير المنقولة، بجانب بدل النفقة لابنتيهما.

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إيكاردي المصاب حاليا ونارا لديهما طفلتان، كما حافظا على علاقة مهنية، حيث كانت نارا وكيلة أعماله لعدة سنوات قبل الانفصال بينهما والاتجاه إلى ساحات المحاكم.