موعد مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأهلي المصري ضد إنتر ميامي الأميركي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2025، والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

تقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي فجر يوم 15 يونيو/حزيران 2025 (14 يونيو في أميركا)، على ملعب هارد روك في ميامي بولاية كاليفورنيا.

وتنطلق صفارة البداية الساعة الثالثة صباحا (03:00) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والدوحة.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة إنتر ميامي ضد الأهلي بمونديال الأندية:

قنوات MBC مصر

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

نجوم الأهلي في مواجهة ميسي

يلعب الأهلي ضمن المجموعة الأولى في مونديال الأندية مع إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويقود الأهلي مدرب جديد هو الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد تدعيم بطل مصر بالعديد من الصفقات القوية آخرها أحمد سيد "زيزو" نجم غريمه الزمالك.

ويقود إنتر ميامي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعد أبرز نجوم البطولة.

وشارك الأهلي في مونديال الأندية 9 مرات سابقة، وحصل على الميدالية البرونزية 4 مرات في نسخ: 2006، و2020 و2021 و2023.

ويلعب مونديال الأندية بنظامه الجديد حيث زاد عدد الفرق المشاركة إلى 32 فريقا، وزعت على 8 مجموعات، بواقع 4 فرق بكل مجموعة، ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي الإقصائي.